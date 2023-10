Luego de la detención de Andrés Roemer, las víctimas que denunciaron al ex diplomático que fue asegurado en Israel, pidieron que se les otorguen medidas de protección.

Así lo solicitó una de las víctimas de Andrés Roemer, Itzel Schnaas, al acusar que luego de presentar su testimonio sobre abuso sexual que sufrió, el ex diplomático comenzó a amenazarla.

Al respecto, Itzel Schnaasn refirió que durante los 3 años en los que que se ha desarrollado el caso, el agresor incluso la mandó perseguir, por lo cual insistió en pedir medidas de protección.

Lo anterior luego de que se refirió que si bien la detención de Andrés Roemer es una buena noticia, persiste la angustia debido a que las autoridades no les han dado apoyo.

La detención de Andrés Roemer este 2 de octubre en Israel, representa un avance en el caso, sin embargo las víctimas del ex diplomático advierten que persiste la incertidumbre.

Abogados del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia , que representan a 2 víctimas del escritor, señalaron que las autoridades de México no les comunicaron de la detención.

En ese sentido, indicaron que al no tener información oficial sobre el caso, no se conocen detalles importantes como si se va avanzar con la extradición de Andrés Roemer.

En conferencia de prensa, señalaron que incluso se enteraron de la detención del ex diplomático que permanecía en calidad de prófugo, por los reportes en medios de comunicación.

Y es que advirtieron que durante el tiempo que se ha desarrollado, el caso, las víctimas no han tenido acceso a la información de las autoridades, pese a que se la han solicitado.

Por su parte, Itzel Schnaas, la primera víctima de Andrés Roemer que lo denunció por violencia sexual, reveló que el ex diplomático ha realizado diversas acciones de acoso y amenazas.

Al respecto, la denunciante refirió que no solo no se les ha excluido de la información en torno al caso, sino que tampoco se les han otorgado medidas de protección.

En ese sentido, la víctima del ex diplomático advirtió que tanto a ella como a otras mujeres que se sumaron a las denuncias, fueron mandadas perseguir por el escritor.

Aunado a lo anterior, Itzel Schnaas refirió que las denunciantes han sido víctimas de otras acciones de acoso, pues dijo que los hijos de algunas de ellas, han recibido amenazas.

“No se nos informa y no tenemos a ninguna instancia diciéndonos nada pero no solo hoy, desde hace 3 años no tenemos a ninguna instancia dándonos una sola orden de protección. Nos han mandado seguir, han amenazado a los hijos de algunas de las madres denunciantes”

Itzel Schnaas