¿Quién es Andrés Roemer? El escritor y diplomático mexicano, involucrado en 62 denuncias por abuso sexual y comportamientos inapropiados en distintas ocasiones desde febrero de 2021, fue detenido en Israel.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la detención de Andrés Roemer en Israel durante la conferencia mañanera del 2 de octubre de 2023; López Obrador adelantó que se permitirá su extradición.

“Este señor (Andrés Roemer) que está acusado de presuntos actos de acoso sexual y otros delitos se fue allá a Israel. Hoy nos informaron que, en este caso, ya se concedió o se va a permitir la extradición”, explicó el presidente.

AMLO aprovechó la noticia para abordar el caso Ayotzinapa y solicitar al gobierno de Israel la extradición de Tomás Zerón, quien reside en dicho país desde el 13 de agosto de 2019.

En ese contexto, te contamos parte de la biografía de Andrés Roemer.

Andrés Roemer es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de ser periodista y escritor.

Cuenta con una maestría en administración pública por la Universidad de Harvard y un doctorado en políticas públicas por la Escuela Goldman de Políticas Públicas de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos.

Como funcionario público, fue asesor de Carlos Salinas de Gortari (dentro del área de Guillermo Raúl Ruiz de Teresa) durante la campaña presidencial de 1988, la cual ganó el PRI con serios señalamientos de fraude en la elección.

Con Ernesto Zedillo fungió como coordinador de estrategia del secretario de Gobernación entre 1994 y 1995 y también como secretario técnico del Gabinete de Desarrollo Social en el Despacho del expresidente.

Desde 2010 hasta 2013, fue miembro del consejo asesor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), certificado por el Senado de la República en 2010.

Andrés Roemer fue detenido en Israel debido a 62 denuncias públicas en su contra por probables delitos de violencia sexual, de acuerdo con información del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Mujeres víctimas, sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil acompañantes, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, lograron la aprehensión de Andrés Roemer con base en 62 testimonios.

“Derivado de las Denuncias Públicas de 62 mujeres vs Andrés N por probables delitos de violencia sexual se da un primer paso hacia la Justicia para las víctimas”.

Uno de los testimonios que se hizo visible por el caso de Andrés Roemer fue el de la periodista Monserrat Ortíz, quien explicó que conoció al académico siendo reportera de ADN 40 cuando tenía 23 años de edad.

La periodista contó que le pidieron entrevistar a Andrés Roemer para una nota en sobre la Ciudad de las Ideas, por lo cual un chofer pasó a su casa por ella para llevarla al domicilio de Roemer en la colonia Roma de la CDMX.

“Entonces comenzó la pesadilla”, narró Monserrat.

“Recuerdo que llevaba vestido porque ese día me tocó grabar por el trabajo y tenía que ir formal; pero el hombre comenzó a decirme que seguramente me lo había puesto para enseñarle las piernas”.

La comunicadora contó que uso un cojín para evitar la agresión, pero el académico lo quitó y le tocó las piernas. A pesar que la reportera lo empujó, no se detuvo, según explicó.

“Luego Roemer me explicó que era ‘un gran amigo’ del señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa donde yo trabajaba y podía hacer que yo creciera mucho en el medio... pero si no ‘cooperaba’ también podría hacer que me corrieran cuando él lo deseara”.

Monserrat Ortíz