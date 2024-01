La diputada Andrea Chávez le respondió a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, con una canción de Juan Gabriel, tras la grosería que lanzó la mandataria en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras la desaparición y posterior liberación de 4 integrantes de la familia LeBarón, María Eugenia Campos Galván aseguró que estas situaciones no deben suceder y responsabilizó al Gobierno Federal por este tipo de casos.

Al margen de que las investigaciones continúan en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Maru Campos declaro:

“Desgraciadamente son situaciones del fuero federal, donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa y los gobiernos del estado y los municipios no le pueden hacer la tarea más al Gobierno federal” Maru Campos

Fue en ese contexto que lanzó una grosería al Gobierno encabezado por AMLO, al cual le exigió dejar de hacerse “pendejo” en el estado de Chihuahua:

“Que deje de ser omiso, sino es que decir pendejo de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua” Maru Campos

VIDEO: Andrea Chávez dedica canción de Juan Gabriel a Maru Campos

Tras las declaraciones de Maru Campos, la diputada Andrea Chávez compartió un video en redes sociales en el cual le dedicó una canción de Juan Gabriel a la gobernadora del estado de Chihuahua.

“Como yo no le caigo muy bien, y a mí no me quiere escuchar, le respondo con esta bella canción de Juan Gabriel”, escribió la diputada de Morena en el mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter.

La canción dice lo siguiente:

“Ciudad Juárez, Chihuahua es mi tierra Y la cuna del que es respetuoso Se distingue al momento un juarense Al hablarle “de usted” orgulloso” Adnrea Chávez

Andrea Chávez reconoció la posibilidad de que a cualquier persona se le escape una grosería. Sin embargo, consideró que la declaración de Maru Campos no fue un error, sino que fue planeada por su equipo de asesores:

“La estuvo planeando durante horas con sus asesores tras verse incapaz de responder ante un secuestro que nos tenía en vilo a todos los chihuahuenses” Andrea Chávez

“Cuando se acaban los argumentos empiezan los insultos. Menos teatro y más respuestas. Más resultados”, expresó la diputada, quien invitó a Maru Campos a participar en las reuniones de seguridad del Gobierno Federal.

Tras insultar al Presidente, y para intentar arreglar su metida de pata, la Gobernadora dice que en Chihuahua hablamos con groserías.



Tras insultar al Presidente, y para intentar arreglar su metida de pata, la Gobernadora dice que en Chihuahua hablamos con groserías.

Como yo no le caigo muy bien, y a mí no me quiere escuchar, le respondo con esta bella canción de Juan Gabriel.

Localizan con vida a integrantes de la comunidad LeBarón en Chihuahua

Las declaraciones entre Andrea Chávez y Maru Campos se produjeron tras la localización con vida de dos integrantes de la comunidad mormona LeBarón el martes 23 de enero: Miguel Ángel Moreno y Manuel Horacio Ríos

En principio se exigió la localización de Christian Bruce LeBarón Jhonson, Shem Lamar Stubbs Gwin, Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos Jacob, pero Christian y Shem fueron localizados durante la madrugada del mismo día.

En el operativo para lograr la localización de la comunidad LeBarón participaron policías estatales, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.