El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, estuvo presente en la gira que Claudia Sheinbaum tuvo el fin de semana por el estado, en donde el servidor público reconoció la defensa de la soberanía nacional que la presidenta ha tenido en su gobierno.

Américo Villarreal también subrayó el trabajo que ha hecho con los programas del bienestar que han impactado a aproximadamente 900 mil habitantes en Tamaulipas.

Américo Villarreal agradece a Claudia Sheinbaum la defensa de la soberanía nacional

La presidenta de México estuvo en Tamaulipas, en donde el gobernador Américo Villarreal le agradeció públicamente en la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar, el trabajo que ha hecho con la defensa de la soberanía nacional.

En su discurso Villarreal mencionó que Claudia Sheinbaum “no deja de atender los problemas” nacionales, sosteniendo así la “identidad nacional” y la defensa de la soberanía.

“La presidenta no deja de trabajar, no deja de atender los problemas nacionales que se tienen en este momento difíciles, manteniendo la gobernando y la identidad nacional. Defendiendo nuestra soberanía, nuestra libertad e independencia, de la cual disfrutamos todos los mexicanos en nuestra patria”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, subrayó que con los distintos programas del bienestar que Claudia Sheinbaum ha impulsado, han sido 900 mil habitantes en Tamaulipas los que se han visto impactados.

Esto, claro, apoyada de los servidores de la nación que hacen visitas en campo para compartir los distintos programas a cada miembro de las familias en Tamaulipas.