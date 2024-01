Continúan los dimes y diretes entre AMLO y Xóchitl Gálvez; la precandidata ya reviró al presidente, quien le contestó contundentemente en torno a su exigencia de “no reírse de la gente”.

El mandatario federal lanzo una tajante despuesta durante su conferencia matutina de Palacio Nacional de hoy 2 de enero a la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD).

Y es que con motivo del Año Nuevo, el pasado 1 de enero 2024, Xóchitl Gálvez envió una carta a AMLO, en la que le demandó “no reírse de la gente”.

Lo anterior para referirse a la crisis de seguridad que atraviesa el país, la cual, aseguró la abandera opositora, ha sido tomada como una broma por el titular del Ejecutivo.

Entonces, ¿cuáles fueron los nuevos ataques entre la precandidata Xóchitl Gálvez AMLO? Te damos los detalles.

AMLO responde a Xóchitl Gálvez durante su mañanera

En este sentido, el presidente AMLO respondió de manera irónica a Xóchitl Gálvez durante su conferencia de prensa mañanera.

“Pues qué quieren ¿que yo esté petrificado, que calle como momia?” , exclamó el mandatario federal tras la petición que le realizó la precandidata sobre “no reírse de la gente”.

Además, AMLO insinuó, aunque no mencionó explícitamente a Xóchitl Gálvez, que la precandidata sumó a Alejandro Quintero a su equipo de precampaña rumbo a las elecciones 2024.

Cabe destacar que Alejandro Quintero es el ex publicista de Enrique Peña Nieto y según el dicho del presidente, ahora es el “cerebro” en su contra.

“Que quieren que yo esté petrificado, que calle como momia, que se calle el presidente como si fuese una momia” Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Xóchitl Gálvez contesta a AMLO tras ironizar en su mañanera

Por su parte, Xóchitl Gálvez ya contestó a AMLO, quien ironizó en su mañanera de hoy 2 de enero, sobre la petición de la precandidata de “no reírse de la gente”.

A través de su cuenta oficial de X, la precandidata le dedicó una publicación al presidente, donde le reclamó que debe “tomar su responsabilidad con seriedad”.

También Xóchitl Gálvez le refutó que tiene la obligación de “reconocer la realidad y brindar seguridad a todos”.

“Que trabaje, que gobierne (...) Eso es lo que queremos todos los mexicanos”, exigió la precandidata del Frente Amplio por México al presidente AMLO.

Que trabaje, que gobierne.



Que tome su responsabilidad con seriedad.



Que reconozca la realidad y nos brinde seguridad a todos.



Eso es lo que queremos todos los mexicanos.



¿Qué demandó Xóchitl Gálvez a AMLO mediante una carta en Año Nuevo?

En la carta de Xóchitl Gálvez dirigida al presidente AMLO, su principal petición fue “dejar de reírse de la gente” sobre el tema de seguridad en México.

La precandidata recordó el violento enfrentamiento entre pobladores y criminales de la Familia Michoacana desde el municipio de Texcaltitlán, Estado de México.

Por esto, es que Xóchitl Gálvez mediante su misiva, deseó que este año sea una nueva etapa para todos, aseverando que en su carta sólo abordaría el tema de la seguridad de las familias mexicanas.

Bajo este contexto, Xóchitl Gálvez aseguró a lo largo de sus recorridos por México, “no hay estado, o municipio donde la gente no tenga miedo”.

“Dedíquese a gobernar; pero -sobre todo- deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalice a los jóvenes, no actúe como si nada pasara”, pidió Xóchitl Gálvez a AMLO.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

Xóchitl Gálvez busca convertirse en la próxima presidenta de México rumbo a las elecciones 2024, sin embargo, continúa debajo de la precandidata Claudia Sheinbaum en las encuestas por casi 40 puntos.

