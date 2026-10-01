Desde Chiapas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre su retiro en Palenque al informar que “está muy feliz en La Chingada”.

“Gracias al creador, a la ciencia, a la vida, al universo, estoy contento, estoy feliz, aquí en La Chingada”. Andrés Manuel López Obrador

AMLO aprovechó su mensaje dirigido a la ciudadanía para precisar que La Chingada no es un rancho, sino una quinta, equivalente a una hectárea y media.

Además, recordó que se trata de una propiedad que le fue heredada por sus padres y en la cual pasa sus días como jubilado tras casi 50 años de dedicarse a la política.

AMLO hace un recorrido histórico previo a la Cuarta Transformación

Luego de casi dos años de retiro, AMLO reapareció con un mensaje para celebrar los logros que ha alcanzado la Cuarta Transformación.

En su posicionamiento, hizo un recorrido histórico por las tres transformaciones de México previas:

Independencia Guerra de Reforma Revolución

En cada una de las etapas, el expresidente destacó los momentos más relevantes de la historia del país y que fueron una antesala a la consolidación de la Cuarta Transformación.

AMLO (Captura de pantalla)

AMLO ha reaparecido seis veces desde su retiro en 2024

Desde que dejó la presidencia en 2024, año en que Claudia Sheinbaum fue elegida presidenta, AMLO ha aparecido en público un total de seis veces durante su retiro.

Las apariciones públicas fueron: