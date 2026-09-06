Sheinbaum rechaza división con AMLO y responde a los comentócratas

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la continuidad política de su administración al negar cualquier ruptura con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y destacó que ambos comparten un mismo proyecto social.

“Falso, somos el mismo proyecto que está con el pueblo de México, el proyecto de la cuarta transformación de la vida pública de México. Por convicción y porque eso es lo que quiere el pueblo de México. Cambios profundos” Claudia Sheinbaum

Durante un evento masivo en Jalisco, la mandataria presentó un balance detallado de su gestión que abarca avances significativos en infraestructura, seguridad y economía.

Claudia Sheinbaum subrayó el compromiso de su gobierno con la soberanía nacional y la entrega masiva de apoyos mediante los Programas para el Bienestar.

Claudia Sheinbaum descarta división con AMLO y aseguró que ambos representan al movimiento de la 4T

En su visita al estado de Jalisco, como parte de su gira ‘Honestidad y Resultados’ con motivo de su segundo informe de gobierno, Claudia Sheinbaum le respondió a los comentócratas -analistas y columnistas que escriben en periódicos, redes sociales o que hablan en radio y televisión- que aseguran hay una división con AMLO.

Durante su discurso en la Arena VFG en Jalisco, Claudia Sheinbaum calificó de falsas las versiones sobre una división o distanciamiento entre ella y el expresidente AMLO.

Aseguró que las especulaciones sobre presuntas divisiones internas carecen de fundamento, pues son parte del mismo proyecto de la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum explicó que esta alineación no es circunstancial, sino que actúan “por convicción y porque eso es lo que quiere el pueblo de México” para lograr cambios profundos en el país.

Recalcó que ambos forman parte de un mismo movimiento enfocado en buscar la equidad, la justicia social y en mantener como prioridad la atención a las necesidades de la población.

Claudia Sheinbaum detalla importantes programas que benefician a la población de Jalisco

Durante su gira de rendición de cuentas en Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló una lista de programas sociales e importantes proyectos de infraestructura destinados a beneficiar a la población del estado.

Sheinbaum adelantó que, para el cierre de 2026, los programas sociales sumarán 2,489,446 beneficiarios en Jalisco, con una inversión estimada de 56,250 millones de pesos.

Sheinbaum rechaza división con AMLO y responde a los comentócratas (Tomada de video)

Destacó la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega un apoyo económico a mujeres de entre 60 y 64 años como reconocimiento a su trabajo de cuidados en el hogar. Además, se proyecta la construcción de 97 Centros de Educación y Cuidado Infantil.

Sheinbaum subrayó el Tren Ciudad de México-Guadalajara, uno de los proyectos ferroviarios insignia de su administración. Se planea iniciar su construcción en 2027 y actualmente el tramo Irapuato-Guadalajara se encuentra en etapa de estudios.

Se reportó la inauguración y puesta en operación de la Línea 4 del Tren Ligero. Se realizan trabajos de conservación en la Red Federal de Carreteras, la ampliación y modernización del Libramiento Lagos de Moreno, y la construcción de cinco caminos artesanales para comunidades indígenas.

Además del puente Amado Nervo, obra de conectividad en la costa que unirá a Puerto Vallarta con Bahía de Banderas, Nayarit, proyectada para concluir este año. Asimismo, se realiza la modernización del Puerto de Vallarta.

Plan de saneamiento y restauración del Río Lerma-Santiago mediante la edificación de plantas de tratamiento para resolver la contaminación de la zona.

El gobierno tiene como meta construir 70,310 viviendas de bajo costo para personas de escasos recursos (que ganen menos de dos salarios mínimos), de las cuales ya se están edificando 2,154.

Se contempla la regularización de 15,000 escrituras y la reestructuración de créditos impagables de Infonavit y Fovissste, beneficiando a cerca de 400,000 familias en Jalisco (específicamente 402,156 familias).

Se crearon más de 2,000 espacios de preparatoria (gracias a un nuevo plantel en El Salto, la ampliación de otro en Lagos de Moreno y la reconversión de dos en Tonalá y Ayotlán).

Adicionalmente, se abrirán 900 espacios escolares más en El Salto, Vallarta, Tala y Ocotlán para el ciclo de 2026.

Se inauguró el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco, equipado con 250 camas.

Sheinbaum anunció que está por concursarse el proyecto de construcción de la Central de Ciclo Combinado Guadalajara, diseñada para aportar 500 MW al sistema eléctrico.

Como parte del Plan de Justicia del Pueblo Wixárika, se restituyeron 5,956 hectáreas a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y se asignaron recursos por 92 millones de pesos.