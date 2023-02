El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que está evaluando presentar una denuncia por daño moral en Estados Unidos contra el abogado de Genaro García Luna, César de Castro.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 18 de febrero, AMLO dijo que la respuesta legal se presentará tras el interrogatorio en el que De Castro cuestionó a El Rey Zambada sobre si pagó un soborno de 7 millones de dólares para “una campaña” contra Vicente Fox.

AMLO dijo que no va a permitir que pongan en duda su honestidad y que está de por medio no él, sino la investidura presidencial de México.

El canciller Marcelo Ebrard es quien se encuentra haciendo consultas para que tenga lugar la posible denuncia.

En cuanto al abogado mediante el cual llevaría el proceso sería un defensor pro-bono, pues dijo que no tiene dinero para pagar uno en Estados Unidos.

AMLO no señaló cual es la cantidad que estaría pidiendo y si es viable legalmente, pero señaló que parte del porcentaje iría a los honorarios del abogado y el resto a las víctimas de la guerra de Felipe Calderón.

AMLO detalló que también están evaluado si la denuncia por daño moral se hace como Andrés Manuel López Obrador o como presidente de México.

Abundó que no se puede gobernar sin tener autoridad moral, por lo que ha decidido emprender esta denuncia.

“No acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida. Además de que no acepto eso, está de por medio que soy presidente d eMéxico, no se puede gobernar un país sin autoridad moral. Y lo tercer, no puede ser presidente deMéxico quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero”

AMLO