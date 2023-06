El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que mandará un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por no respetar la austeridad republicana.

En la conferencia mañanera de hoy 27 de junio, AMLO indicó que el escrito será enviado a través de la Secretaría de Gobernación y que en él cuestionará “por qué violan la Constitución” con los elevados sueldos de los ministros.

Con ello continúa la batalla entre el poder ejecutivo y la SCJN, luego de que el presidente se ha pronunciado en más de una ocasión en su contra, la más reciente por batear el Plan B de la reforma electoral.

AMLO adelantó que hoy 27 de junio, a través de la Secretaría de Gobernación, enviará un escrito a la SCJN para que le respondan por qué violan el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ello debido a que en dicho artículo se indica que nadie debe ganar más que el Presidente de la República, y los ministros, según AMLO ganan 4 veces más que él.

El presidente refirió que el asunto ya fue estudiado por los abogados de Segob y que la SCJN deberá dar respuesta en un aproximado de 5 días, y de no ser así esperarán hasta que lo hagan.

Ello debido a que él quiere saber si es legal que ellos violen dicho artículo constitucional, de ser así deberán darle una explicación para que él mismo informe a las y los mexicanos en la conferencia mañanera.

“Estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de recibir cuando menos alguna explicación, que nos informen por que la constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro veces más, yo gano como 140-150 mil pesos y ellos 600 mil, entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México.”

En ese sentido, AMLO compartió que espera que con el escrito, el cual se enviará cerca del mediodía, los ministros de la SCJN rectifiquen “en un acto de sensatez” y actúen con austeridad.

El presidente refirió que seguirá actuando de “manera respetuosa” hacia la Corte, y mencionó que dicho escrito se enviará porque no puede ser “encubridor” de una violación a la Constitución.

“Me he quedado pensado de que cómo conozco de una violación a la constitución y nada más lo denuncio y no actuó, me estoy convirtiendo en encubridor, en cómplice, que quede constancia de que hicimos todo lo que legalmente es posible.”

