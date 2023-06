AMLO reveló que habló con 5 ministros de la SCJN para que la Guardia Nacional se quedara a cargo de la Sedena, pero no lo logró y aseguró que 2 de ellos fueron hipócritas.

Así lo declaró el presidente de México en su conferencia mañanera de este miércoles 14 de junio, donde al hablar sobre la importancia que había representado para su gobierno la creación de la Guardia Nacional, recordó esa plática.

También el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó que le costó trabajo poder hablar con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que los acusó de que ellos ya venían actuando mal.

Pero a pesar de ello, AMLO insistió en tener un diálogo con ellos para explicarles la importancia que tenía que la Guardia Nacional se quedara a cargo de la Sedena.

Sin embargo, AMLO reveló que su propósito era asegurar al menos 4 de los 5 votos posibles para poder obtener su cometido, pese a sus esfuerzos esto no fue posible.

Además el presidente comentó que 2 de los ministros le había asegurado que sí lo apoyarían pero esto tampoco sucedió, por lo que recordó que actuaron “de manera muy hipócrita”.

“Con dos no puede, o sea me dijeron que no ahí, sí como no... de manera muy hipócrita”

AMLO