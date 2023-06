Presidencia acusa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de poner en peligro el equilibrio de los poderes de la unión .

Ello, luego de que durante la sesión de este jueves 8 de junio de 2023, fuera invalidada la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, mediante 8 votos a favor y 3 en contra .

Los ministros que presentaron su voto en favor de la invalidez, fueron:

Norma Lucía Piña Alfredo Gutiérrez Juan Luis González Luis María Aguilar Pardo Rebolledo Margarita Ríos Farjat Javier Laynez Alberto Pérez

Aquellos que votaron en contra, son:

Yasmín Esquivel Loretta Ortiz Arturo Zaldívar

Por lo que, a través de un comunicado emitido durante la noche de este día, el gobierno de México señaló que la SCJN incurrió en la violación a los artículos 17 y 49 de la Constitución Política de nuestro país .

Presidencia acusa que la SCJN se atribuye funciones del Poder Legislativo e incurre en la violación de artículos constitucionales

De acuerdo con Presidencia, al violar el artículo 17 la Suprema Corte de Justicia de la Nación está “faltando a su deber” sobre la resolución de invalidar leyes, acusando violaciones por parte del Congreso de la Unión cuando fue aprobada .

Señalaron que las leyes que regulan a este poder no pueden ser invalidadas, toda vez que son representantes electos, significando así que no pueden “ser invadidos” en su accionar .

En tanto, por el artículo 49, acusaron a la SCJN de atribuirse funciones exclusivas del Poder Legislativo , además de descalificar normativas que sólo competen a este órgano.

Pleno de la SCJN (Moisés Pablo Nava)

Gobierno acusa a la SCJN de invadir facultades del Congreso de la Unión; insta a respetar al resto de poderes

Tras esta situación, se señaló a la SCJN de invadir facultades correspondientes al Congreso de la Unión, ya que con su resolución señalan requisitos extra a las funciones legislativas .

Además, indicaron que la existencia de irregularidades en el proceso legislativo no son significado de invalidar leyes discutidas y aprobadas por las Cámaras de Diputados y Senadores.

Instaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a respetar al Poder Legislativo, así como también el Ejecutivo respeta al Poder Judicial, ya que, de no hacerlo, no existe equilibrio entre todos los poderes, así como no hay democracia.