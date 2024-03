Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, recordó parte de su infancia y adolescencia, etapas en las que jugaba béisbol, su deporte favorito, pero una triste tragedia lo llevó a la política mexicana y no a este camino.

Esto al ser cuestionado por un reportero acerca de la relación de la mística con la política, incluso la suerte, de la que AMLO afirma creer además de ser un hombre de fe.

AMLO mencionó que a lo largo de su vida muchas personas que se dedican a hacer limpias siempre le han mandado buenas vibras y apoyo por lo que se siente protegido, con lo que ha podido seguir.

Elecciones 2024 México: AMLO pide “autolimitarse” en mañaneras para no violar ley electoral

Al recordar su vida desde niño, AMLO reveló que parte de su nuevo libro “¡Gracias!”, tiene que ver con el tema de la suerte, porque diferentes circunstancias lo llevaron a ser el presidente de México y no un beisbolista como él aspiraba de niño.

Asimismo aseguró que el hecho de que él pudiera llegar a la presidencia de México es obra de millones de mexicanos, pero también es la perseverancia y la suerte.

En este sentido, AMLO recordó su infancia y adolescencia cuando recién terminaba la primaria, etapa en la que tenía que trabajar para sobrevivir con su familia.

Incluso recuerda que ya no iba a estudiar la secundaria hasta que un amigo de la familia convenció al padre del presidente para que AMLO pudiera seguir con sus estudios de secundaria, al final lo logró.

Por lo que llevaron a AMLO a inscribirse a la secundaria que estaba fuera de su pueblo, a caballo, debido a la dificultad de moverse entre los caminos que constantemente se inundaban.

Al ocurrir esto, AMLO tuvo el acceso al deporte y comenzó a practicar béisbol, su deporte favorito del que recordó que era muy bueno jugando.

Hasta jugadas que hacía con buen agarre, pero el no cuidarse del brazo detuvo su carrera de beisbolista.

“Yo jugaba béisbol y no es para presumir pero era yo bueno para el béisbol de joven... tenía yo brazo...hasta que por no cuidarme me afecté el brazo y tuve que bajarme”

AMLO