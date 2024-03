En el contexto de las elecciones 2024 México del próximo 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a a los reporteros de la mañanera “autolimitarse” para no violar la ley electoral.

Hoy viernes 1 de marzo inicia el periodo de campañas de las elecciones 2024, por las cuales el presidente hizo un llamado durante la conferencia mañanera llevada a cabo en Palacio Nacional.

En Palacio Nacional, AMLO pidió el apoyo de los reporteros para que “entre todas y todos” cooperasen para no tocar temas que infringieran el reglamento del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Vamos a llevar a cabo este diálogo circular, entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar nosotros mismos nos autolimitemos, ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayúdenme para que no se de ningún motivo y no violemos la normatividad” AMLO

“Ánimo, ya falta menos...”, ironizó el presidente al inicio de su conferencia.

Mañanera de AMLO en vivo de hoy 1 de marzo de 2024 (Presidencia)

AMLO: “Si me sacan una tarjeta amarilla me paro inmediatamente”

AMLO respondió a la carta que publicó El Universal con la cual el medio consideró que el presidente ha llevado a cabo la “repetición sistemática de actos de acoso e intentos de intimidación” contra periodistas.

En ese sentido, trajo a cuenta una anécdota con el dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, con quien dijo no tener relación por la “forma tan vil” en que se condujo el medio durante las elecciones de 2006, en las cuales Felipe Calderón resultó presidente por medio de un fraude.

AMLO reveló que el dueño de El Universal le ofreció una disculpa por este capítulo de la historia, aunque no precisó si esto sucedió el contexto de las elecciones de 2012 o 2018.

Sin embargo, el presidente aseguró que posteriormente El Universal se volvió a lanzar en su contra con una campaña:

“El Universal ni modo que sean doctrinarios, no, no, no ahí es otra cosa y de repente empiezan a atacarnos y atacarnos, y hoy hasta una carta, molestos porque estamos en contra de la libertad expresión no, no, no estamos en contra de qué se use la libertad de expresión para lucrar. Estamos en contra de que se utilice para calumniar, para chantajear, para robar” AMLO

En ese sentido, comparó los señalamientos de El Universal con el trabajo de algunos periodistas históricos en México:

“¿Qué tiene que ver esa libertad de expresión según El Universal, con la libertad de expresión que defendía arriesgando su vida con la cárcel Ricardo Flores Magón o Daniel Cabrera, o Filomeno mata, o Francisco Zarco? Nada. Ya basta de tanta hipocresía. Eso si lo podemos decir, ¿verdad?” AMLO

Por este hecho el presidente preguntó a los reporteros si estaría incumpliendo algún lineamiento electoral:

“Que conste que no me han sacado una tarjeta ninguno de ustedes. Si me sacan una amarilla me paro pero inmediatamente” AMLO

¿Cómo van las preferencias rumbo a las elecciones 2024?

Las preferencias de los candidatos rumbo a las elecciones 2024 se miden en la encuesta MetricsMX, la cual sitúa a la candidata de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México con más de 40 puntos de ventaja respecto a Xóchitl Gálvez.

Los resultados de la encuesta MetricsMX del 1 de marzo de 2024 son:

Claudia Sheinbaum: 61.0%

Xóchitl Gálvez: 20.0%

Jorge Álvarez Máynez. 4.4%

Encuesta MetricsMx al 1 marzo 2024 (Eduardo Díaz)

Lo que necesitas saber de las elecciones México 2024

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.