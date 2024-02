El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que en un par de días llegará a los lectores su nuevo libro, “¡Gracias!”.

Desde su conferencia mañanera del miércoles 7 de febrero, el presidente de México presumió que ya tiene en sus manos el primer ejemplar de su libro “¡Gracias!”.

Además adelantó que su nuevo libro saldrá la semana siguiente, por lo que pronto ya podrán leerlo y saber los retos que ha tenido que enfrentar en esta administración.

La editorial Planeta es la encargada de la manufactura del nuevo libro de AMLO, que como dijo el mandatario en su conferencia mañanera del miércoles 7 de febrero es de “papel delgadito” para que pudiera tener más texto.

De acuerdo con la página oficial de la editorial esta edición rústica con solapas de formato único del nuevo libro de AMLO tendrá un costo de 298 pesos.

El nuevo libro de AMLO que también contiene notas, es de 560 páginas y 20 capítulos donde AMLO narra su experiencia y paso por la presidencia de México desde su inicio el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2023.

También el mismo presidente en su conferencia mañanera del 7 de febrero, leyó a los reporteros de la mañanera la introducción de esta nueva obra de la que AMLO afirmó que se va satisfecho con lo hecho en su mandato.

“Me voy, y aunque la vida sigue su curso, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el presente y el porvenir: no hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada, son frutos de un largo camino, de resistencias, fatigas, en los cuales participan muchos, que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único; a mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México”

Fragmento de la introducción del nuevo libro de AMLO