Luis Donaldo Colosio anunció que será a finales de 2026 cuando defina sus planes políticos de cara a las elecciones 2027 en México.

“Mi meta y mi ruta es ayudar a mi país. Mi ruta es México” Luis Donaldo Colosio Riojas, senador

El senador por Movimiento Ciudadano subrayó que su motivación principal es servir a México y que esperará los tiempos prudentes antes de revelar si buscará contender por alguna gubernatura.

“No quiero yo adelantarme como lo hacen el resto de las personas de manera tan burda y tan grosera” Luis Donaldo Colosio Riojas, senador

La decisión cobra relevancia rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gobiernos estatales, incluidos Sonora y Nuevo León, entidades vinculadas a las especulaciones sobre su futuro.

Colosio aún no define su futuro político; esperará hasta finales de 2026

Luis Donaldo Colosio ha definido un plazo para anunciar sus planes políticos de cara a las elecciones 2027 en México.

El 3 de agosto de 2026, el senador aseguró que será a finales de este año cuando tome una decisión definitiva sobre su futuro y si buscará contender por alguna gubernatura.

Colosio enfatizó que su principal motivación es servir al país, declarando que “mi meta y mi ruta es ayudar a mi país. Mi ruta es México”.

Al ser cuestionado sobre el momento exacto de su definición, Luis Donaldo Colosio subrayó que esperará a que los tiempos electorales sean los prudentes para realizar el anuncio pertinente.

Colosio respeta los tiempos electorales

El senador Luis Donald Colosio marcó una clara distancia frente a otros actores políticos, criticando los destapes anticipados.

“No quiero yo adelantarme como lo hacen el resto de las personas de manera tan burda y tan grosera”, puntualizó al explicar por qué prefiere esperar hasta el cierre del año para hablar de sus aspiraciones.