Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, dijo tener la fórmula para que la paz regrese a México; esta es.

El líder priísta hizo una nueva publicación en su cuenta de X, antes Twitter, para hablar sobre la forma para pacificar México, en medio de la ola de violencia y de los esfuerzos con Estados Unidos para frenar el narcotráfico.

Su declaración se da luego de su viaje a Estados Unidos para denunciar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) los vínculos de militantes de Morena con el crimen organizado.

Igualmente ocurre en el marco del intento de desafuero en contra de Alejandro Moreno, pues la Fiscalía de Campeche busca procesarlo por el delito de peculado.

¿Cuál es la forma de que la paz regrese a México? Esto dijo Alejandro Moreno

De acuerdo con el dirigente del PRI, Alito Moreno, para que la paz regrese a México se necesita desarticular las redes de complicidad entre el crimen organizado y miembros del gobierno.

“Mientras esas alianzas sigan operando desde el poder, no habrá paz posible para el pueblo de México. No se puede hablar de seguridad cuando narcopolíticos están sentados en las oficinas Estado y toman decisiones desde las sombras”. Alejandro Moreno

Alito Moreno volvió a acusar que Morena ha permitido que el crimen organizado se infiltre en las instituciones, lo que ha convertido a México en un país lleno de impunidad.

“Pacificar México exige romper de raíz esos vínculos, aplicar la ley sin excepciones y devolverle al país un gobierno con autoridad y valentía”, escribió Alito Moreno.

Alejandro Alito Moreno, dirigente del PRI (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Alito Moreno denunciará vínculos con el narcotráfico en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

El pasado 6 de agosto, desde la tribuna en el Senado de México, Alejandro Moreno tuvo un enfrentamiento con Gerardo Fernández Noroña, en su intento por defender al PRI por ser un partido que “construye” México.

Alito Moreno adelantó que la siguiente semana se reunirá con delegaciones en organismos multilaterales, para denunciar públicamente los vínculos de Morena con el crimen organizado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El líder priísta resaltó que en el partido tricolor no se quedarán callados ante el abuso y la corrupción, “no vamos a permitir que Morena siga protegiendo a sus narcopolíticos. No vamos a permitir que los señalados por sus narcovínculos queden impunes”.