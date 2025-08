Mediante sus redes sociales, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno" arremetió contra Adán Augusto López, a quien llamó narco senador; estas fueron sus razones.

La acusación de Alito Moreno se da después de que acudiera a la Corte Penal Internacional en Estados Unidos para presentar la denuncia en contra de varios integrantes de Morena, debido a sus presuntos nexos con el crimen organizado.

Aunque no lo confirmó inicialmente, uno de ellos es Adán Augusto López, tras estallar la huída y persecución de su ex secretario de Seguridad cuando era gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, por crimen organizado.

Alito Moreno le dijo narco senador a Adán Augusto López y estas son sus razones

Alejandro “Alito” Moreno arremetió nuevamente contra Adán Augusto López, a quien llamó narco senador por los señalamientos de estar vinculado con el crimen organizado, quien tampoco tendría principios.

Acorde con lo señalado por Alito Moreno, Adán Augusto López es un narco senador debido a las imputaciones a Hernán Bermúdez Requena, así como las acusaciones a otros mandos policiales durante su gestión.

Esto en respuesta a que Adán Augusto López no ha renunciado a la coordinación de Morena ni a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Senadores, como tampoco a su escaño.

Y si bien el PRI sabe que no es posible, Alito Moreno señaló que no se trata de si Adán Augusto López puede renunciar o no, sino de que debe tener una “mínima vergüenza” y decencia.

Desde el 30 de julio, Alito Moreno presentó la solicitud formal para que Adán Augusto López renuncie a la Cámara de Senadores, que no puede encubrir a quienes enfrentan graves señalamientos, como “narco senador”.

Por lo que desde entonces Alejandro Moreno había destacado que no iba a permitir que el crimen organizado sigue extendiéndose en el corazón del Poder Legislativo, en referencia a los funcionarios de Adán Augusto López.

Alejandro Moreno llamó narco senador a Adán Augusto López y estas son sus razones (Alejandro Moreno vía X)

Alito Moreno afirma que relación entre Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena va más allá de gobierno en Tabasco

Alito Moreno ya había señalado la relación de Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena, que según el priista, dataría de más de 30 años, previo a llegar al gobierno de Tabasco, del que ambos se habrían beneficiado.

Los documentos en los que se basó Alito Moreno son de una publicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde mencionan que las diversas empresas tanto de Hernán Bermúdez Requena como de sus familiares.

Y que acorde con Alito Moreno, dichas empresas se vieron beneficiadas con contratos y una red de licencias durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, para “para hacerse millonarios desde el poder”.

En los documentos que compartió Alito Moreno se observa el nombre de Adán Augusto López como notario en al menos tres documentos de registro de las que apuntan, son empresas de la familia de Hernán Bermúdez Requena.