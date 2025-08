Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), publicó un video en sus redes sociales desde Estados Unidos pese a la polémica del desafuero en su contra; esto fue lo que dijo.

La Cámara de Diputados revisó una declaratoria de procedencia de desafuero por presunto enriquecimiento ilícito en contra del presidente del PRI, conocido como Alito Moreno.

Sin embargo, Alito Moreno argumentó que el desafuero está siendo un distractor de Morena ante el caso de Hernán Bermúdez Requena, por lo que el dirigente del PRI viajó a Estados Unidos y lanzó una advertencia.

El presidente nacional del PRI, Alito Moreno, compartió un video en redes sociales de su visita en Washington, Estados Unidos, y mencionó que han tenido una extraordinaria jornada de trabajo.

Alito Moreno aseguró que “jamás nos vamos a quedar callados” y comentó los temas que expuso durante las mesas de trabajo en Estados Unidos, que son los siguientes:

La Sección Instructora (SI) de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero contra Alito Moreno, que se había presentado desde 2022 por la Fiscalía del estado de Campeche.

Tras la decisión de la Cámara de Diputados, Alito Moreno celebró su victoria y defendió su postura de denunciar ante Estados Unidos los presuntos actos de corrupción del gobierno mexicano.

“Lo que les incomoda no es lo que digo, es que tengo el valor de decirlo. Y por eso, desde el poder, quieren aplastarme. Pero se equivocan: NO ME VOY A CALLAR”.

Alito Moreno, dirigente del PRI