Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó que Morena desató una persecución política en su contra.

A través de sus redes sociales, Alejandro “Alito” Moreno aseveró que Morena utiliza a las fiscalías como “garrote” para intimidar a quienes se le oponen.

Esto luego de que la Fiscalía del estado de Campeche solicitara a la Cámara de Diputados el desafuero de Alito Moreno, tras acusarlo de desviar millones de pesos cuando ocupó el cargo de gobernador de dicha entidad.

El 1 de agosto de 2025 se analizará en la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, Alito Moreno cargó con todo contra Morena, asegurando que este partido desató una persecución política en su contra.

El líder del PRI acusó que Morena estaría usando a las Fiscalías como medio para intimidar a la oposición, y no para impartir justicia como debería.

Según señaló Alejandro “Alito” Moreno, Morena estaría buscando desviar la atención por su pacto con el crimen organizado, así como los diversos problemas que ocurren en México.

De manera particular el dirigente nacional del PRI aseveró que Morena “lo quiere callar y doblar”, tal como acusara lo habría intentado el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de quien dijo “no pudo hacerlo”.

Ante el supuesto ataque del que estaría siendo víctima por parte de Morena, Alito Moreno reiteró que “no se quebrará”, toda vez que aseguró “valor es lo que le sobra”.

“El régimen de Morena ha desatado una persecución política brutal en mi contra. Usan las fiscalías como garrote para tratar de intimidar a quienes nos oponemos, no para impartir justicia. Quieren desviar la atención de su pacto con el crimen organizado y del desastre en que tienen a México. Me quieren callar, me quieren doblar, ya lo intentó el narco presidente Andrés Manuel López Obrador y no pudo, votamos en contra de todas sus reformas, así que se van a seguir topando con pared. ¡No me van a quebrar, valor es lo que me sobra!”.

Alejandro “Alito” Moreno