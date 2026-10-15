El caso de Alicia de los Ríos Merino llegó a la mañanera de Claudia Sheinbaum, para cuestionar si podía dar la orden a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de dar información sobre su desaparición en 1978.

Alicia de los Ríos Merino era una estudiante de 25 años que se sumó con una militancia clandestina a la Liga Comunista 23 de Septiembre y que fue desaparecida en 1978; su última localización fue la base aérea militar 7 en Acapulco, Guerrero.

Alicia de los Ríos Merino, activista desaparecida. (Facebook/alicia.delosrios.5)

Alicia de los Ríos Merino desapareció en 1978 tras detención de la Dirección Federal de Seguridad

El caso de la desaparición de Alicia de los Ríos Merino se puso nuevamente sobre la mesa por los desaparecidos en México, pero ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues fue la militancia de 1978 la que la detuvo, la desapareció y hasta la fecha sigue sin saberse qué sucedió.

La historia de Alicia de los Ríos Merino, una estudiante de 25 años de Chihuahua que cursaba estudios en ingeniería en el Tecnológico del estado y quien se unió a la Liga Comunista 23 de Septiembre, una organización guerrillera, que en su momento era clandestina.

Sin embargo, el 5 de enero de 1978, Alicia de los Ríos Merino es detenida por la Dirección Federal de Seguridad -hoy extinta- tras varios testimonios y rastros, la activista desapareció con último lugar registrado la base aérea militar 7 ubicada en Acapulco, Guerrero.

Boletín sobre la desaparición de Alicia de los Ríos Merino. (Especial)

Hasta la fecha, su hija que lleva también su nombre, la sigue buscando, pues no se tiene rastro alguno de lo que sucedió con Alicia de los Ríos Merino tras la detención por las fuerzas militares del estado que dejó a otros desaparecidos.

Asimismo, la hija que es historiadora, abogada y activista, argumenta que de la desaparición de su madre es de la que hay mayores pistas y testimonios de quiénes también estuvieron en Liga Comunista 23 de Septiembre.

Uno de los avances más actuales en torno a Alicia de los Ríos Merino, fue que un juez ordenó a Sedena, entregar información sobre este hecho, pero aunque la orden fue en agosto, a la fecha no ha habido respuesta sobre los hechos de la llamada Guerra Sucia.