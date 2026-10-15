Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció tres acciones para reconocer la responsabilidad del Estado mexicano en las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, entre 1965 y 1990.

“No solamente es el juez, sino el trabajo que ha venido haciendo Secretaría de Gobernación con la subsecretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además, pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) responder a la solicitud de un juez para entregar archivos relacionados con las violaciones a los derechos humanos de ese periodo.

Durante su conferencia mañanera del jueves 15 de octubre de 2026, la mandataria explicó que su gobierno trabaja en el tema junto con la Secretaría de Gobernación (Segob), la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum recuerda reuniones con el Comité Eureka por la Guerra Sucia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se ha reunido cerca de cuatro veces con el Comité Eureka para abordar las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia en México.

También recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elaboró un documento sobre ese periodo, en el que se registra la desaparición forzada de personas por parte del Estado mexicano.

Sheinbaum reconoció que estas prácticas no debieron ocurrir y afirmó que las autoridades debían actuar dentro del marco de la ley, incluso cuando las personas fueran acusadas de cometer algún delito o hubieran optado por la guerrilla.

“Me he reunido yo creo que cuatro veces con Eureka, que es el colectivo donde era parte doña Rosario. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un documento muy completo de ese periodo lamentable de la historia de México, donde se utilizaba la desaparición forzada contra personas que pensaban distinto o que incluso habían optado por la guerrilla, pero que en todo caso su tratamiento no debió de haber sido nunca la desaparición, sino, si se había cometido un delito, proceder dentro de la ley” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum pide a Sedena responder a petición de juez por la Guerra Sucia y anuncia acciones

En relación con las desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia, Sheinbaum pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional responder a la solicitud del juez para entregar archivos vinculados con las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.

La mandataria también señaló que su gobierno trabaja con los colectivos de familiares de personas desaparecidas de esa época para avanzar en tres acciones:

Reconocimiento del Estado mexicano: reconocer su responsabilidad en las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia. Verdad y justicia: esclarecer los hechos y avanzar en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares. Localización de las personas desaparecidas: conocer el paradero de quienes fueron víctimas de desaparición forzada durante ese periodo.