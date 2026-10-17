El Gobierno de México presentó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los avances que ha logrado en su Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas.

Durante el foro multilateral, la representación federal expuso las acciones institucionales que priorizan la atención a las desapariciones como un eje central en la agenda de la administración pública.

Asimismo, el encuentro sirvió como marco para ratificar la apertura del Estado mexicano al escrutinio internacional, así como al fortalecimiento del acompañamiento técnico constante en materia de derechos humanos.

México presenta ONU avances de su Estrategia Nacional de Búsqueda a la ONU (Cortesía)

México reporta avances de su Estrategia Nacional de Búsqueda

En febrero del año 2019, el gobierno federal puso en marcha la Ley General en Materia de Desaparición Forzada que dio pie a la creación de una Estrategia Nacional de Búsqueda.

En seguimiento al mecanismo, el gobierno de México presentó el viernes 16 de octubre ante la ONU, los avances de la estrategia que se han consolidado a lo largo de este año:

Se logró la localización de más de 16 mil personas durante el presente año mediante cruces administrativos y coordinación con los estados

Integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas

Implementación de un conjunto de diez acciones orientadas a combatir la desaparición forzada, consolidar la procuración de justicia y fortalecer la ciencia forense

Incorporación de 300 nuevos profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda

Se dotó de mayor equipamiento operativo y se realizaron filtros en centros penitenciarios y hospitales, además de acciones para prevenir el reclutamiento juvenil

Actualizón del Protocolo Homologado de Investigación con la participación de familias y colectivos

Consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses y la Plataforma Única de Identidad para optimizar la identificación humana

México ratifica apertura al escrutinio en materia de desapariciones

Al presentar los avances de su Estrategia Nacional de Búsqueda ante la ONU, México ratificó su absoluta apertura al escrutinio de la comunidad internacional en materia de derechos humanos.

Ante ello, se reconoció el compromiso institucional desplegado por las autoridades federales, destacando la relevancia de mantener canales constantes de cooperación técnica y evaluación externa.

En ese sentido, representantes de la ONU señalaron que las acciones implementadas pueden constituir un referente útil para otras naciones que enfrentan retos similares de seguridad y procuración de justicia.

Las instancias gubernamentales reafirmaron que la relación bilateral y el diálogo con organismos protectores de derechos humanos continuarán siendo fundamentales para transparentar los resultados.