En el marco de la Feria Nacional Forestal 2026 que se inaugurará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Alicia Bárcena firmará un acuerdo nacional para proteger bosques, selvas y manglares.

De acuerdo con lo adelantado por la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la firma del acuerdo se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre.

Cabe destacar que Alicia Bárcena se encargará de inaugurar la Feria Nacional Forestal 2026 en la que dará una conferencia sobre el acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares.

Alicia Bárcena, titular de Semarnat. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039)

Acuerdo nacional para proteger bosques, selvas y manglares será firmado por Alicia Bárcena en Jalisco

Con el fin de reforzar las acciones protección y recuperación de los ecosistemas forestales de México, Alicia Bárcena firmará en Jalisco, el acuerdo nacional para proteger bosques, selvas y manglares.

El acto se realizará el viernes 4 de septiembre durante la inauguración de la Feria Nacional Forestal 2026, cuyo banderazo de salida será encabezado por la funcionaria federal.

Alicia Bárcena (Michelle Rojas)

Con respecto a la firma del acuerdo, se dio a conocer que se concretará durante una ceremonia especial en la Sala Plácido Domingo del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.

Asimismo, se informó que durante la firma estará presente la rectora general de la institución educativa Karla Alejandrina Planter Pérez, así como el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

Luego de ello, Alicia Bárcena dará la Conferencia Magistral “La Ruta hacia el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares” en la que destacará la importancia de los ecosistemas naturales.

Feria Nacional Forestal 2026 visibilizará valor de los ecosistemas

En torno a la Feria Nacional Forestal 2026 que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, la Semarnat resaltó que representa un oportunidad única para profundizar en el valor de los ecosistemas.

En ese sentido, el organismo a cargo de Alicia Bárcena refirió que será un espacio par dar visibilidad al desarrollo sustentable en el país, pues convocará a productores y representantes de comunidades indígenas.

Aunado a ello, durante la Feria Nacional 2026 se efectuarán actos para reconocer el vigésimo quinto aniversario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Cabe destacar que tras ofrecer la conferencia sobre el acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, Alicia Bárcena va a recorrer los stands que se instalen.