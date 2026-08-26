A casi cuarenta años de que se hiciera la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Alicia Bárcena propone una reforma ambiental frente a los importantes cambios que hay en la actualidad.

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) apuntó que la importancia radica en que los nuevos desafíos ambientales y por la visión humanista que ahora debe mantenerse.

Alicia Bárcena propone reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

La titular de Semarnat compartió en la conferencia del pueblo del 26 de agosto de 2026 con Claudia Sheinbaum, la propuesta que tiene sobre la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, brindando detalles sobre el nuevo abordaje que debe tener.

Compartiendo que esta ley fue creada en 1988 y no ha tenido modificaciones, Alicia Bárcena subrayó la importancia de hacer una reforma por en donde se aborden temas como:

Cambio climático

Brinde certeza jurídica a las comunidades e inversiones

Integre avances científicos, innovación, nueva tecnología y se junte con los saberes ancestrales

Fortalezca la prevención y restauración con participación del pueblo

La secretaria explicó que esta reforma además tiene beneficios para la gente por el desarrollo de un ambiente sano para las familias.

Sumado a ello, también brinda otros puntos a favor de las personas, como la transparencia, la prevención para evitar daños ambientales, incentiva el reciclaje, protege las especies emblemáticas.

Asimismo, recordó que esta reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente aborda el medio ambiente en el que se busca tener paz con ríos, mares y costas para evitar que se arroje basura en ellos, por ejemplo.

Sumado a ello, esta reforma presentada por Alicia Bárcena buscará proteger a “especies emblemáticas” y por consecuente recuperar los ecosistemas.