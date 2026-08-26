Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dio a conocer 10 puntos en los que se basa la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental.

La nueva ley tiene un enfoque preventivo sin dejar de lado la reparación cuando se necesario, así como la inclusión de conceptos que no estaban integrados como cambio climático, justicia social y más.

En la mañanera del 26 de agosto de 2026, Alicia Bárcena presentó los 10 puntos de la nueva ley ambiental:

El patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar No puede haber justicia social sin justicia ambiental Prevenir antes que reparar Conservar y restaurar para construir futuro Conocimiento para sustentar las acciones ambientales Gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo Propiciar una cultura ambiental De una economía que deshecha a una economía que aprovecha Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos Proteger nuestro patrimonio biocultural es una responsabilidad compartida de toda la nación

Nueva ley ambiental de Alicia Bárcena se basa en justicia social

Alicia Bárcena dijo que uno de los conceptos más importantes en la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental es el de justicia social.

Aunque hay un enfoque preventivo, también se debe proteger la vida cuando y reparar cuando hayan acciones como los daños al Río Sonora o la Presa Endhó.

La titular de Semarnat dijo que la ley tendrá nuevas herramientas y conceptos para proteger la salud de las personas, sus alimentos, reducir riesgos para las comunidades, aprovechar mejor los recursos sin comprometer los recursos naturales y más.

Nueva ley ambiental de Alicia Bárcena tiene perspectiva humanista

La presentación de la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental responde a los criterios del gobierno de Claudia Sheinbaum de que el medio ambiente se vea desde una perspectiva humanista, de inclusión y reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos.

Alicia Bárcena dijo que el medio ambiente no es solo un tema de especialistas sino de la población en general porque atraviesa distintos aspectos de nuestra vida.