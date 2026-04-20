El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, expresó su total respaldo a la estrategia energética que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo indicó el diputado federal luego de que la presidenta confirmó el interés de explotar los yacimientos de gas natural no convencionales, por medio de la técnica conocida como fracking.

Ante ello, el diputado morenista manifestó su apoyo al resaltar que se trata de una respuesta integral y responsable para eliminar la dependencia energética y resaltó tres puntos clave de la estrategia.

Alfonso Ramírez Cuéllar (Redes Sociales)

Alfonso Ramírez Cuéllar destaca 3 ejes clave de estrategia energética de Sheinbaum

El miércoles 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció los planes para explotar yacimientos de gas natural no convencionales en el país, por medio de la técnica conocida como fractura hidráulica o fracking.

Sobre ello, indicó que tiene el objetivo de reducir la dependencia energética, pues recordó que se importa el 75% del gas que consume, ante lo cual Alfonso Ramírez Cuéllar expresó su respaldo.

En específico porque el diputado federal destacó que está de acuerdo con los tres ejes clave que se plantearon como parte de la estrategia energética del gobierno federal:

Aumentar la producción nacional por medio de yacimientos convencionales y no convencionales y bajo los estándares técnicos que correspondan Combinar el esfuerzo con un acelerador de energías renovables que permita disminuir emisiones y fortalecer la seguridad del sistema eléctrico nacional Poner en marcha mecanismos de gobernanza científica y ambiental con los que se puedan supervisar las prácticas y se mitiguen los riesgos potenciales

A partir de los 3 puntos, Ramírez Cuéllar consideró que se podrá dar una respuesta integral y responsable al contexto de dependencia energética y comenzar a impulsar la producción nacional.

Ramírez Cuéllar prevé beneficios sustanciales por estrategia energética de Sheinbaum

Al manifestar su apoyo a la estrategia energética de Sheinbaum, Alfonso Ramírez Cuéllar indicó que las acciones en la materia, suponen diversos beneficios sustanciales para al sector.

En especial porque dijo que de avanzar con el plan, se cubriría la demanda y necesidad nacional con los 83 mil millones de pies cúbicos de gas natural en campos convencionales y 141 mil millones en no convencionales.

Pozo de fractura hidráulica (prometheo)

Aunado a ello, reconoció la importancia de conformar un comité técnico-científico para que evalúe las técnicas ambientales y los avances científicos para una explotación responsable.

Finalmente, dijo que la estrategia abre espacios para la inversión mixta que se canalizaría a la infraestructura energética, las cadenas industriales y los polos regionales de desarrollo.