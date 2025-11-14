En respuesta a las versiones sobre una supuesta alerta de racionamiento en estados del centro, Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que existe suficiente abasto de gas LP en el país.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Energía, Pemex y las empresas de distribución de gas LP, reiteraron que está garantizado el abasto de gas en beneficio de los mexicanos.

Adicionalmente, informaron que se mantiene una estrecha coordinación y diálogo permanente entre el Gobierno de México y las empresas del sector.

Pemex asegura abasto de gas LP en todo el país tras alerta de racionamiento (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Pemex desmiente alerta de racionamiento; asegura abasto de gas LP en todo el país

De acuerdo con Pemex, la producción nacional de gas LP y las importaciones de este combustible operan de manera regular, incluyendo la zona centro del país mediante autotanques y ductos de Pemex.

El comunicado también indica que las siguientes empresas confirman el abasto en todos los estados del centro, así como en toda la República Mexicana:

SENER

Pemex

Grupo Uribe

SoniGas

Combugas

Gas Express Nieto

Gas y Servicio

Gas Metropolitano

Hidrogas

Regio Gas

Finalmente, se hace un llamado a la población a mantener la calma y no realizar compras de pánico.