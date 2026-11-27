En redes sociales han emitido una alerta por falsos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) que acuden a unidades habitaciones y colocan sellos en departamentos del Estado de México.

De acuerdo con un video compartido por el periodista Carlos Jiménez, este grupo de al menos tres hombres fue captado realizando esta acción en el municipio de Atizapán de Zaragoza, el 25 de noviembre de 2026.

Alertan por falsos agentes de la FGR que colocan sellos en departamentos del Edomex

Según imágenes captadas en el lugar, un grupo de tres sujetos se presentó en un complejo habitacional del Edomex, ostentándose como elementos adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Bajo el argumento de contar con órdenes emitidas por un Ministerio Público, los sospechosos intervinieron inmuebles sin disponer de acreditaciones oficiales ni mandatos judiciales legítimos.

Alertan por falsos agentes de la FGR que colocan sellos en departamentos

Durante la irrupción, los individuos colocaron distintivos de aseguramiento con logotipos apócrifos de la FGR en las entradas de al menos dos viviendas residenciales.

Asimismo, instruyeron de forma directa al personal de vigilancia privada del recinto para restringir el acceso a cualquier persona hasta su presunto regreso.

La maniobra buscaba infundir temor mediante la amenaza implícita de incurrir en el delito de quebrantamiento de sellos, aislando temporalmente las propiedades de sus ocupantes.

Posteriores verificaciones confirmaron que los engomados colocados eran totalmente falsos y carecían de validez legal o respaldo ministerial.

Las observaciones sobre el caso señalan que este tipo de actuaciones responde a una modalidad empleada por criminales para evaluar los inmuebles y preparar posteriores robos a vivienda.

Ante estos hechos, se ha solicitado a vecinos y guardias de seguridad verificar rigurosamente la identidad de supuestos agentes federales y notificar de inmediato a las autoridades competentes ante cualquier irregularidad.