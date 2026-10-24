El Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó que en seguimiento a las denuncias que se han presentado por falsos retenes en Teotihuacán y Acolman, Edomex, fueron detenidas cinco personas.

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, el organismo sostuvo que a los sujetos se les señala por ser presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la extorsión y el secuestro.

Además de los cinco asegurados por los falsos retenes en Teotihuacán y Acolman, el Gabinete de Seguridad federal señaló que durante las acciones se decomisaron diversos elementos de prueba.

Detenidos por falsos retenes en Teotihuacán y Acolman (@GabSeguridadMX/X)

Operativo conjunto deja cinco detenidos por falsos retenes en Teotihuacán y Acolman

Durante los últimos meses, autoridades federales y del Estado de México recibieron diversas denuncias en las que se advertía por falsos retenes en distintos tramos carreteras de la entidad.

Los reportes señalan que los operativos apócrifos se concentran en los municipios de Teotihuacán y Acolman; sin embargo, también se detectaron en Axapusco, Otumba y Ecatepec.

Ante las denuncias se puso en marcha un operativo conjunto entre las siguientes dependencias, que permitió la detención de cinco personas que son señaladas por secuestro y extorsión:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fiscalía General de la República (FGR)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que ofreció información

Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS)

Como parte del operativo también se aseguraron 15 cartuchos útiles, un par de teléfonos celulares, un vehículo, 15 dosis de marihuana, una bolsa con cristal y diversa documentación.

Vehículo asegurado en operativo contra falsos retenes en Teotihuacán y Acolman (@GabSeguridadMX/X)

Así operaban los detenidos por falsos retenes en Teotihuacán y Acolman

En torno a las acciones criminales atribuidas a los cinco detenidos, el Gabinete de Seguridad explicó que exigían dinero a sus víctimas bajo amenazas de inventar delitos y “asegurar” vehículos.

De la misma forma, se indica que además de cometer las extorsiones, los sujetos solía despojar a sus víctimas de pertenencias personales, dinero, teléfonos y demás bienes.

Aunado a ello, los detenidos son señalados de secuestro, pues se les acusa de amagar y retener a conductores que intentaban cuestionar la autenticidad del operativo o les pedían identificaciones.

De la misma forma, se informó que para cometer los actos delictivos, los implicados se hacían pasar como personal de seguridad por medio de uniformes y códigos institucionales apócrifos.