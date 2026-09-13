La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) informó que ocho personas fueron vinculadas a proceso por dos casos de despojo agravado en Azcapotzalco, ocurridos durante septiembre.

Uno de los casos llamó la atención por el presunto uso de documentos falsos atribuidos al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para intentar tomar el control de dos departamentos.

Documentos falsos del INVI estarían ligados al despojo

De acuerdo con la investigación, el 6 de septiembre, en la colonia Santa Catarina, Marcos Rafael “N” habría acudido a un inmueble acompañado de otras tres personas.

El hombre presuntamente mostró a vecinos documentos atribuidos al INVI, además de cambiar las cerraduras de dos departamentos y colocar sellos supuestamente emitidos por la institución.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Marcos Rafael “N”. Entre los objetos asegurados había:

Herramientas

Piezas de cerraduras

Documentación aparentemente relacionada con el INVI

Posteriormente, la Fiscalía de la CDMX solicitó información al Instituto de Vivienda, que confirmó que el detenido no forma ni había formado parte de su personal y que los documentos asegurados eran falsos.

Además, el organismo señaló que no realiza procedimientos para recuperar inmuebles mediante el cambio de cerraduras o la colocación de sellos.

Con estos datos de prueba, el Ministerio Público formuló la imputación por despojo agravado. Durante la audiencia del 9 de septiembre, Marcos Rafael “N” fue vinculado a proceso y quedó bajo prisión preventiva.

En un segundo caso, ocurrido el 7 de septiembre en la colonia Victoria de las Democracias, siete personas fueron detenidas y posteriormente vinculadas a proceso por su presunta participación en otro despojo agravado.

La FGJCDMX destacó que las ocho vinculaciones se obtuvieron en menos de 72 horas.