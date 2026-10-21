La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a dos hombres que presuntamente se hacían pasar por policías de tránsito en la alcaldía Iztapalapa.

Los sujetos aparentemente exigían dinero a automovilistas después de señalarles supuestas faltas al Reglamento de Tránsito, utilizando uniformes similares a los oficiales.

La detención ocurrió luego de una denuncia ciudadana, que alertó sobre la presencia de los hombres en calles de la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección.

¿Dónde operaban los falsos policías de tránsito en Iztapalapa?

Los hombres fueron ubicados en el cruce del Eje 5 y la calle 16 de Marzo, donde presuntamente detenían a conductores para solicitarles dinero.

De acuerdo con la SSC, ambos portaban chalecos similares a los utilizados por personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Elementos de la Dirección General de Asuntos Internos acudieron al sitio para verificar el reporte y determinar si los sujetos pertenecían realmente a la dependencia.

Detienen a dos falsos policías de tránsito en Iztapalapa (Secretaría de Seguridad Ciudadana)

Durante la revisión, los agentes detectaron que los uniformes no correspondían con los autorizados por la SSC para el personal de tránsito.

Los hombres tampoco pudieron acreditar su adscripción a la dependencia, por lo que fueron interceptados y sometidos a una revisión preventiva.

Posteriormente, los dos individuos, de 29 y 52 años, fueron detenidos y trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinará la situación jurídica de ambos, mientras continúan las investigaciones sobre sus actividades.

La SSC informó además que el detenido de 52 años cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por distintos delitos registrados en años anteriores.

Entre esos antecedentes figuran robo a negocio sin violencia y robo, registrados en 2025, así como tentativa de homicidio calificado, correspondiente a 2016.