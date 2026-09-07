La Alerta Máxima para fenómenos naturales se implementará en los teléfonos celulares en el último trimestre de 2026, anunció la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones del Gobierno de México.

La Alerta Máxima contempla fenómenos naturales distintos a los temblores y su ya conocida Alerta Sísmica.

De la misma manera, llegarán Avisos de Protección Civil con el sonido configurado en el celular para mensajes SMS.

Nueva Alerta Máxima considera huracanes, incendios y más

La nueva Alerta Máxima que llegará a todos los teléfonos celulares considera a fenómenos naturales como:

Huracanes

Inundaciones

Incendios

Actividad volcánica

Deslaves

Entre otros

La Alerta Máxima por sismos se va a mantener sin cambios su operación y su sonido característico.

Alerta Máxima contempla Avisos de Protección Civil

Los Avisos de Protección Civil que se van a incorporar a los celulares tendrán un objetivo preventivo sobre condiciones climáticas adversas y contingencias ambientales.

En las advertencias se considerarán lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor, mala calidad del aire y más.

Los mensajes se enviarán con horas o días de anticipación para garantizar evacuación, resguardo y el seguimiento de indicaciones.