Alejandro Murat destacó el buen momento que atraviesa la relación entre México y Estados Unidos al asegurar que tanto Claudia Sheinbaum como Donald Trump han expresado coincidencias sobre la importancia de fortalecer los vínculos entre ambos países.

“El presidente Trump y la presidenta Sheinbaum han sido claros, tenemos una gran relación. Claro, como vecinos, socios, amigos, aliados, tenemos grandes retos...” Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado

El senador de Morena sostuvo que, más allá de las diferencias y debates recientes, existe una agenda común que ha permitido avanzar en temas estratégicos como migración, seguridad y comercio.

Durante su participación en la 5ta Convención Binacional 2026 México-Estados Unidos, organizada por The American Society of México (Amsoc), Alejandro Murat afirmó que la cooperación bilateral ofrece condiciones favorables para consolidar una relación con amplias perspectivas de crecimiento futuro.

Alejandro Murat: hay un gran presente en relación México-Estados Unidos

Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, aseguró que hay un gran presente en la relación México-Estados Unidos, pero sobre todo un gran futuro.

“Hay un gran presente en la relación binacional, pero ¿saben qué hay mejor? un gran futuro” Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado

Alejandro Murat explicó que México y Estados Unidos comparten más de lo que se dice, como por ejemplo, un sistema electoral democrático que dio los triunfos abrumadores a Donald Trump y a Claudia Sheinbaum, en sus respectivos países.

Resaltó que ello, la democracia sólida de cada país, les ha permitido ponerse de acuerdo en diferentes temas y dado resultados juntos como la migración que se ha reducido en 97 por ciento, el combate al fentanilo en 67 por ciento y la permanencia del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) al menos hasta el 2036.

Kenia López pide aceptar que México es epicentro de la violencia de los carteles

Kenia López Rabadán, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), pidió aceptar que México es el epicentro de la violencia de los cárteles, como dijo el presidente Trump.

“A partir de lo que escuchamos ayer... todos sabemos pero nadie habla, es si efectivamente México es el epicentro de la violencia de los cárteles, porque eso que se dijo es muy complejo y si eso es real tenemos primero que aceptarlo y luego saber cómo podemos corregir...” Kenia López Rabadán, diiputada PAN

Kenia López Rabadán dijo que antes de ser socios, México debe garantizar confiabilidad, certeza jurídica y un poder judicial fuerte y autónomo.

MC: declaraciones de Trump deben poner a “chambear”

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Néstor Camarillo, dijo que las declaraciones del presidente Donald Trump en la ONU deben “ponernos a chambear a todos”, incluida la oposición.

“Las declaraciones que dijo el presidente Trump el día de ayer en la ONU nos llaman a ponernos a trabajar, a ponernos las pilas, todas las fuerzas políticas, aun con nuestras diferencias... pongámonos a chambear, cada quien en su orden de gobierno” Néstor Camarillo, senador MC

El senador por Puebla dijo que es hora de ser propositivos, dar certidumbre y generar una unidad no electorera ante las fuertes declaraciones de donald Trump sobre ser el epicentro de la violencia de los cárteles.