El priísta Alejandro Moreno se salvó de una denuncia por violencia política de género, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la queja de la diputada Monserrat Arcos interpuesta en su contra ¿cuál fue la razón? Te decimos.

Y es que el pasado 17 de enero, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al dirigente nacional de su misma plantilla (Alejandro Moreno Cárdenas).

Esto en razón de violencia política de género, aunque también la queja presentada por Monserrat Arcos estuvo dirigida por un presunto esquema de corrupción a la que la dirigencia del PRI buscaba involucrarla, según sus propios dichos.

Pero, ¿cuál fue el motivo por el que el Tribunal Electoral desechó la queja de Monserrat Arcos por violencia política de género? Te damos todos los detalles.

La diputada del PRI, Monserrat Arcos denunció que Alejandro Moreno Cárdenas buscaba hacerla cómplice de un esquema de corrupción para desviar recursos del partido designados a la “capacitación y empoderamiento político de las mujeres”.

Mediante esta operación ilegal, Monserrat Arcos acusó que el dirigente de su partido (PRI) pretendía obtener el 50% de estos recursos.

Asimismo, la diputada priísta señaló que no sólo Alejandro Moreno estuvo involucrado en este intento de corrupción, pues Monserrat Arcos también incluyó en su denuncia al secretario de finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez.

Seguido de esto, Monserrat Arcos refirió que al negarse a las peticiones de Alejandro Moreno, comenzaron una serie de intimidaciones y amenazas en su contra, lo que configuró una práctica de violencia política de género, de acuerdo con sus dichos.

Conviene mencionar que la diputada cuya queja fue desechada por el Tribunal Electoral, no renunció a la militancia del PRI.

“Inició como un asunto de explotación, de moches y corrupción del cual me quisieron hacer parte. Yo me negué, motivo por el cual a partir de esa fecha he vivido una serie de situaciones que lamento mucho, que no pensé jamás tener que vivir”

Monserrat Arcos, diputada del PRI