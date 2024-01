La diputada Montserrat Arcos Velázquez anunció que presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política de género contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.

En conferencia de prensa de este miércoles 17 de enero, Montserrat Arcos Velázquez informó que la denuncia es contra Alejandro Moreno Cárdenas, contra el secretario de Finanzas y Administración del PRI, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, y quienes resulten responsables.

Acusó que además de violencia política de género, en su denuncia también incluyó haber sufrido explotación y dio cuenta de presuntos actos de corrupción al interior del partido tricolor.

Montserrat Arcos Velázquez acusa que el PRI le propuso un esquema de desvío de recursos y “moches”

En su denuncia, la diputada Montserrat Arcos Velázquez sostiene que el secretario de Finanzas y Administración del PRI, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, la abordó para proponerle un esquema de desvío de recursos y moches de los recursos que el partido ejerce en beneficio de las mujeres.

“Argumento en mis exposiciones un hecho que va más allá de la violencia política de género y que inició como un asunto de explotación y por qué no decirlo, de moches y corrupción, del cual me quisieron hacer parte y yo me negué” Montserrat Arcos Velázquez. Diputada del PRI

Arcos Velázquez relató que Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo quería desviar los recursos ejercidos en el PRI para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres, a través de un esquema digital que le permitiría hacerse del 50% de ese recurso .

Sin embargo, afirmó que ella se negó a ser partícipe de dicho acto de corrupción, motivo por el cual a partir de entonces dijo que ha sido víctima de represalias al interior de su partido tales como intimidaciones, amenazas y difamaciones.

Cabe recordar que la diputada era la encargada del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmipri) como parte del acuerdo del INE en el que se establece que los partidos políticos están obligados a destinar el 3 % de su presupuesto a la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres.

Montserrat Arcos indicó que al no tener una respuesta positiva de su parte, la secretaría de Finanzas del PRI optó por ejercer de manera unilateral y de forma arbitraria los recursos con el esquema de corrupción planteado.

Montserrat Arcos no renunciará al PRI; pide que no traten a las mujeres como títeres

Tras presentar su denuncia contra Alejandro Moreno Cárdenas, la diputada Montserrat Arcos Velázquez descartó que, de momento, vaya a renunciar al PRI por esta situación.

Lamentó que la transición entre su gestión y Mónica Hernández, quien ahora es la encargada del Onmipri, ocurrió sin que ella fuera notificada, algo que sostuvo nunca antes se había visto en el tricolor.

Aclaró que antes de presentar formalmente una denuncia ante el INE intentó durante al menos seis meses que el asunto quedara solo permaneciera como un asunto interno, pero al no ver una mejoría de la situación, se vio en la necesidad de hacerlo público.

“No es justo que nos quieran como títeres, no es justo que nos quieran como un objeto, no es justo que nos cosifiquen, tampoco es justo que destruyan la carrera de una persona que por 20 años le ha dado todo a su partido”, expresó.