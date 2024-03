El partido Morena busca ‘tumbar’ la candidatura de Gabriel Quadri de la Torre a la Cámara de Diputados en las próximas elecciones 2024.

Por medio de su representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez Luna, Morena impugnó la candidatura a una diputación federal por el distrito 8 de Coyoacán de Gabriel Quadri, abanderado por los partidos PAN, PRI y PRD.

El recurso de apelación fue interpuesto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por ir contra el acuerdo INE/CG233/2024 por el que se registran las candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión tanto por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional.

Esto es lo que argumenta Morena para bajar candidatura de Gabriel Quadri a la Cámara de Diputados

El argumento de Morena para solicitar la eliminación de la candidatura de Gabriel Quadri se centra en que el ex candidato presidencial es “inelegible” por contar en su historial con una sanción por violencia política en razón de género.

La representación de Morena ante el INE acusó que el Consejo General del órgano electoral violó el ‘principio de exhaustividad’ en el acuerdo impugnado por haber avalado la candidatura de Gabriel Quadri, quien se encuentra inscrito en el ‘Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género’, del INE.

Sergio Gutiérrez Luna señaló que Quadri De la Torre no cumple los requisitos de elegibilidad, puesto que tiene suspendidos sus derechos por la comisión intencional de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

En abril de 2022, Gabriel Quadri fue sancionado por el TEPJF por los mensajes transfóbicos contra la diputada Salma Luevano al llamar ‘señor’. En diciembre de ese año, el Tribunal confirmó la inscripción del ex aspirante presidencial en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un plazo de dos años con nueve meses.

Morena también impugnó las candidaturas de María Teresa Castell y Olga Zulema Adams, quienes aspiran a una diputación federal, por la alianza PAN, PRI y PRD, y Movimiento Ciudadano, respectivamente.

¿Qué ha dicho Gabriel Quadri sobre la impugnación de Morena a su candidatura a diputación federal?

Al darse a conocer la impugnación de Morena a su candidatura, Gabriel Quadri ya reaccionó y aseguró que el partido guinda busca bajarlo de la contienda “por defender a las mujeres” y porque “le tienen miedo”.

De acuerdo con Quadri de la Torre, el INE y el TEPJF ya resolvieron a su favor, por lo que Morena no va a lograr quitarle su candidatura a la Cámara de Diputados.

A decir del candidato, Morena le teme y lo ataca por defender a las mujeres, por tratar de evitar que las borren, las desplacen y ocupen sus lugares en la política y en el deporte.

Así como “por tratar de evitar la sexualización, mutilacion y perversión hormonal de los niños y niñas”.

El colmo de las aberraciones políticas e ideológicas. Morena quiere impugnar mi candidatura ¡por defender a las mujeres! Me tienen miedo. Es obvio que no lo van a lograr. El INE y el Tribunal Electoral ya resolvieron en mi favor. Nada puede estar por encima de la Constitución.... — Gabriel Quadri (@g_quadri) March 9, 2024

Previamente, Gabriel Quadri había señalado que, según el artículo 38 constitucional, solamente se le puede impedir a alguien presentarse a ser candidato o eliminar sus derechos políticos mediante sentencia penal firme por la comisión de un delito en materia sexual o contra las mujeres.

Sin embargo, sostuvo que él no he sido sancionado, pues no cometió ningún delito. “Lo único que hice yo fue criticar una ideología, la ideología transgénero y defender a los niños y a las mujeres de México”, apuntó.

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.