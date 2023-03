Miguel Ángel Osorio Chong fue destituido como líder de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores y sustituido por Manuel Añorve, lo que puso en duda su permanencia en el partido.

Sin embargo, el senador priista dejó clara su posición tras su destitución y señaló su inconformidad ante una sesión que calificó como ilegal.

Asimismo, compartió con Adela Micha cuál será su postura frente al nuevo líder de bancada, así como sus intenciones de no dejar el partido.

Si bien se pensó que Miguel Ángel Osorio Chong dejaría la bancada del PRI luego de que se votara mayoritariamente su destitución, el senador negó su salida.

De acuerdo con Osorio Chong, no le va a dar motivo a Alejandro Moreno y sus aliados “para que cumplan su anhelo”, de verlo fuera del PRI.

Por ello, no va a dejar la bancada en el Senado ni se va a unir a otra, pues busca acompañar a la ciudadanía y ayudar al PRI a luchar contra el mal manejo que ha denunciado por parte de Moreno Cárdenas.

“Los que no están de acuerdo con lo que quiere Alejandro, los hace a un lado, los expulsa y yo no me voy a dejar. Creo que sí represento a muchos priistas que no pueden quedarse solos…Si dejo la bancada, estaría yo faltando a parte de lo que dicen los estatutos y podría darles el gusto de la expulsión y no se lo voy a dar. Diremos que estaré pero no estaré”

Miguel Ángel Osorio Chong