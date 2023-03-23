Miguel Ángel Osorio Chong fue destituido como líder de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores y sustituido por Manuel Añorve, lo que puso en duda su permanencia en el partido.

Sin embargo, el senador priista dejó clara su posición tras su destitución y señaló su inconformidad ante una sesión que calificó como ilegal.

Asimismo, compartió con Adela Micha cuál será su postura frente al nuevo líder de bancada, así como sus intenciones de no dejar el partido.

Miguel Ángel Osorio Chong: “No les voy a dar el gusto de la destitución”

Si bien se pensó que Miguel Ángel Osorio Chong dejaría la bancada del PRI luego de que se votara mayoritariamente su destitución, el senador negó su salida.

De acuerdo con Osorio Chong, no le va a dar motivo a Alejandro Moreno y sus aliados “para que cumplan su anhelo”, de verlo fuera del PRI.

Por ello, no va a dejar la bancada en el Senado ni se va a unir a otra, pues busca acompañar a la ciudadanía y ayudar al PRI a luchar contra el mal manejo que ha denunciado por parte de Moreno Cárdenas.

“Los que no están de acuerdo con lo que quiere Alejandro, los hace a un lado, los expulsa y yo no me voy a dejar. Creo que sí represento a muchos priistas que no pueden quedarse solos…Si dejo la bancada, estaría yo faltando a parte de lo que dicen los estatutos y podría darles el gusto de la expulsión y no se lo voy a dar. Diremos que estaré pero no estaré” Miguel Ángel Osorio Chong

Asimismo, dijo para Milenio que se queda en el PRI para que no haya ningún impedimento que le impida continuar con el proceso legal que tiene en contra de Alejandro Moreno para que no mantenga “secuestrado” al partido.

Cabe mencionar que de acuerdo con el artículo 65 de los estatutos del PRI, pierde la militancia quien:

Ingrese a otro partido político

Acepte ser postulado como candidato por otro partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en los estatutos

Deje de formar parte del grupo parlamentario del partido en el órgano legislativo o edilicio al que pertenezca

Apoye públicamente o realice labores de proselitismo a favor de un candidato de otro partido o de un candidato independiente, salvo en el caso de coaliciones o alianzas previstas en los estatutos

Proceso de destitución fue ilegal, asegura Miguel Ángel Osorio Chong, pero no va a impugnar

Por otra parte, Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que todo el proceso por el cual se votó su destitución fue “completamente ilegal”.

Sin embargo, precisó que no tiene ninguna intención de impugnarla, pues su trabajo es luchar por los priistas que representa y no está apegado a ningún cargo.

Asimismo, Miguel Ángel Osorio Chong aseveró que se pueden quedar con el liderazgo pues no lo va a pelear porque tiene “dignidad política” a diferencia de Moreno, quien no quiere dejar la dirigencia nacional.

“Tengo dignidad política, tengo toda una carrera política que no es aferrarse a una posición…yo dije ‘ahí quédense con la coordinación’, pero todo el proceso fue ilegal. No tengo ninguna intención de ir a ningún tribunal” Miguel Ángel Osorio Chong

Además, aclaró que la votación donde fue destituido se realizó por órden de Alejandro Moreno porque “está enojado” porque el INE no le permitió quedarse con el partido un año más.