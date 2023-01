El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desmintió a Pedro Ferriz Hijar, luego de que denunció haber sido víctima de un “asalto” en las instalaciones de la terminal aérea.

A través de sus redes sociales, Pedro Ferriz Hijar acusó que “lo asaltaron” en un filtro de seguridad del AICM, donde le robaron uno de sus artículos con los que viajaba el pasado 26 de diciembre.

“Welcome to Mexico. Me acaban de asaltar en el aeropuerto, me robaron una Clutch en el filtro de seguridad de #AICM”, reportó en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el supuesto robo a Pedro Ferriz era falso y el AICM lo exihibió.

AICM desmiente supuesto robo a Pedro Ferriz en sus instalaciones

El AICM exhibió que la acusación de Pedro Ferriz Hijar sobre un presunto “asalto” en sus instalaciones, es falsa.

En un comunicado, el AICM indicó que ante la denuncia hecha por Ferriz Hijar se pusieron en contacto con él para conocer todos los detalles de los hechos y apoyarlo en la situación.

Sin embargo, el AICM dijo que a pesar de que el conductor agradeció la intervención de las autoridades de la terminal aérea, éste ya no volvió a comunicarse con su personal para ofrecer más detalles. Ante ese escenario, la dirección del AICM recurrió a su sistema de monitoreo y se determinó lo siguiente:

el 26 de diciembre de 2022, a su llegada al AICM, Pedro Ferriz Hijar dejó en el toldo de un vehículo un objeto , que no llevaba consigo al momento de entrar al aeropuerto

, que no llevaba consigo al momento de entrar al aeropuerto el conductor ingresó a las salas de espera de la Terminal 2 con las mismas pertenencias con las que pasó el punto de inspección de pasajeros

con las mismas pertenencias con las que pasó el punto de inspección de pasajeros se dirigió a otro punto diferente al que ingresó para reclamar la “supuesta sustracción de una de sus pertenencias”.

la “supuesta sustracción de una de sus pertenencias”. durante todo momento que estuvo en el AICM, Pedro Ferriz llevaba consigo las mismas pertenencias con las que entró

Como prueba, el AICM compartió un video donde se muestra todo el recorrido de Pedro Ferriz desde su llegada al AICM y durante toda su permanencia en las instalaciones del aeropuerto.

Las imágenes dejan ver que el objeto que reclamó como robado Pedro Ferriz nunca ingresó al AICM, pues el conductor del vehículo en el que llegó a la terminal aérea lo guardó en la cajuela sin que este se diera cuenta.

Aquí el video de la denuncia de Pedro Ferriz y el de su recorrido desde su llegada al AICM.