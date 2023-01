Es curioso cómo se dan las noticias virales y como mucha gente habla sin conocer. Veo en varios portales noticiosos electrónicos como el de López Dóriga y Latinus donde ponen como noticia que Biden no llegará al AIFA sino al AICM. El presidente López Obrador le sugirió al presidente de los Estados Unidos que llegará al AIFA y no al AICM, sugerencia que no fue tomada por Biden y llegará a la Cumbre que tendrá con AMLO junto al presidente de Canadá por el Benito Juárez.

La Logística de EEUU

La logística de seguridad del Presidente de los Estados Unidos tiene más estudiada la llegada al AICM que al AIFA. La decisión de tomar la llegada por el antiguo aeropuerto de la Ciudad de México es más bien por cuestiones logísticas y no de seguridad, seguramente.

Yo he ido al AIFA y en realidad no se percibe nada de inseguridad para llegar o salir del aeropuerto. El AIFA está certificado para recibir los mismos tipos de aeronaves que puede recibir cualquier aeropuerto de México y hasta más. Entonces no va por ahí la decisión de Biden. Tanto así que el presidente canadiense, Justin Trudeau, llegará al AIFA donde seguramente recibirá un trato similar al que recibirá Biden en el AICM.

La gente que proclama un desaire y una derrota para la 4T anda buscando cosas donde no las hay y hasta parece un poco ridículo.

Los comentarios

Me puse a leer algunos comentarios de la nota de López Dóriga sobre la negativa de Biden al AIFA y muchos carecen de conocimiento y otros son hasta cómicos.

Le pongo algunos:

Los que están a favor de la decisión de Biden

“Pues quien en su sano juicio creía que el gob de EU iba a ceder ante tal capricho”. “Si ese aeropuerto de verdad fuera bueno, no hubiera sido necesaria la petición… pero como no es bueno, se hizo la petición y entre más se le busque, más se evidencia cuán malo es el caprichoso ese…” “Adoro los finales felices…”

Los que cuestionan la decisión de Biden

“Y?? Hasta eso le molesta?? Ya consígase una vida social, o hágase un montaje de auto patentado para sentirse mártir..” “Él se lo pierde”

Los sarcásticos

¨¡Que noticia! Eso cambiará la historia del país de una manera radical” “Harán una fiesta!! Ya ganaron..” “Uff Que notición! También les adelantamos que no aterrizaría en el de Texcoco”.

La realidad

Parece un poco ingenuo que la decisión de un presidente extranjero de donde aterrizar parezca una derrota para el presidente cuando simplemente es una decisión de donde aterrizar y que eso no tiene nada que ver con lo que se platicará en la cumbre que tendrán los tres presidentes norteamericanos. En AIFA han aterrizado varios jefes de estado de otras naciones por lo que la cuestión de seguridad o funcionalidad del aeropuerto queda fuera de lugar.

Si el equipo de logística del presidente Biden decide aterrizar en el AICM es por su decisión y no por hacerle caso o no al presidente López Obrador. Lo mismo pasa con el Primer Ministro Trudeau que utilizará el AIFA.

Lo que tendríamos que recordar es que los presidentes no pasan por las zonas de equipaje, ni usan los baños que utilizamos todos los visitantes que no somos diplomáticos. Si Biden viajará como López Obrador, en un avión comercial, seguramente me daría algo de pena que tuviera que conocer las instalaciones del AICM, que en muchos lados ya necesitan un mantenimiento mayor. Entrar a un baño en el AICM es una experiencia nada agradable. Si no me cree, lo invito a que entre al baño que esta antes de la entrada a las salas de espera de la T2 por la puerta de abordaje que está en la zona de internacionales. El baño se está cayendo, un lavabo sin funcionar y el otro quebrado, de pena.