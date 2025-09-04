El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió una alerta preventiva por los efectos de la tormenta tropical Lorena, que impacta el noroeste de México.

A través de sus redes sociales, el AICM advirtió que los vuelos con destino a la región noreste podrían presentar afectaciones, por lo que exhortó a los pasajeros a mantenerse informados sobre el estatus de sus itinerarios.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical Lorena disminuye paulatinamente la intensidad de sus vientos y se desplaza hacia el noroeste, paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

Tormenta tropical Lorena: AICM alerta por posibles afectación en vuelos en estos estados

Pese a que Lorena perdió fuerza y pasó de huracán a tormenta tropical, sus afectos aún generan alerta en México y podrían afectar vuelos en la región noreste del país.

De acuerdo con el SMN, los estados que se verán más afectados por la tormenta tropical Lorena son: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Por lo que los vuelos hacia dichos cuatro estados son los que tienen más probabilidad de ser retrasados o tener alguna modificación en su itinerario.

En menor medida, también serán afectados por Lorena los estados de Chihuahua y Durango .

Al respecto, el AICM recomienda a los pasajeros estar atentos a las actualizaciones de su aerolínea y seguir las indicaciones de Protección Civil.

AICM emite alerta por posibles afectaciones en vuelos por tormenta tropical Lorena (Especial)

AICM también alerta por lluvias en CDMX

El AICM emitió una alerta para los pasajeros que viajan desde y hacia la CDMX, debido al pronóstico de lluvias durante este jueves 4 de septiembre.

La terminal aérea recomendó a los usuarios mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil de cada entidad y verificar con las aerolíneas el estatus de sus vuelos, ante posibles retrasos o cancelaciones.

Por su parte, a las 12:30 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por lluvias en seis alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contretas

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

La dependencia alertó que hay las seis alcaldías hay pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de de este jueves. No obstante, el AICM está ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.