El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió una alerta preventiva por los efectos de la tormenta tropical Lorena, que impacta el noroeste de México.
A través de sus redes sociales, el AICM advirtió que los vuelos con destino a la región noreste podrían presentar afectaciones, por lo que exhortó a los pasajeros a mantenerse informados sobre el estatus de sus itinerarios.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical Lorena disminuye paulatinamente la intensidad de sus vientos y se desplaza hacia el noroeste, paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.
Tormenta tropical Lorena: AICM alerta por posibles afectación en vuelos en estos estados
Pese a que Lorena perdió fuerza y pasó de huracán a tormenta tropical, sus afectos aún generan alerta en México y podrían afectar vuelos en la región noreste del país.
De acuerdo con el SMN, los estados que se verán más afectados por la tormenta tropical Lorena son: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Por lo que los vuelos hacia dichos cuatro estados son los que tienen más probabilidad de ser retrasados o tener alguna modificación en su itinerario.
En menor medida, también serán afectados por Lorena los estados de Chihuahua y Durango.
Al respecto, el AICM recomienda a los pasajeros estar atentos a las actualizaciones de su aerolínea y seguir las indicaciones de Protección Civil.
AICM también alerta por lluvias en CDMX
El AICM emitió una alerta para los pasajeros que viajan desde y hacia la CDMX, debido al pronóstico de lluvias durante este jueves 4 de septiembre.
La terminal aérea recomendó a los usuarios mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil de cada entidad y verificar con las aerolíneas el estatus de sus vuelos, ante posibles retrasos o cancelaciones.
Por su parte, a las 12:30 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por lluvias en seis alcaldías de la CDMX:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contretas
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
La dependencia alertó que hay las seis alcaldías hay pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de de este jueves. No obstante, el AICM está ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.