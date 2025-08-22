El gobierno de México se encontraría próximo a devolver los horarios de vuelo a las aerolíneas de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), según reveló United Airlines.

Esta decisión tendría lugar luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos, por instrucción del presidente Donald Trump, rechazara los ajustes realizados al AICM.

Cabe recordar que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó por decreto transferir las aerolíneas de carga del AICM al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), además de reducir de 52 a 43 los vuelos que se realizaban por hora.

United Airlines: México devolverá horarios de vuelo en AICM a aerolíneas de Estados Unidos

Mediante un comunicado publicado el jueves 21 de agosto de 2025, United Airlines reveló que México devolverá los horarios de vuelo en el AICM a todas las aerolíneas de Estados Unidos.

Según detalla el documento, se trata de horarios de despegue y aterrizaje de vuelos comerciales en el AICM que fueron reducidos tras el decreto emitido por el hoy ex presidente AMLO.

Esto con la intención de retomar la cantidad de vuelos que se llevaban a cabo previo a esta decisión, toda vez que Estados Unidos aseguró que México es uno de los principales destinos turísticos de sus connacionales.

No obstante, en el informe no se detallo si la decisión incluye a las operaciones de carga que fueron trasladas al AIFA, situación que fue criticada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

De momento se desconoce cuál será la fecha a partir de la cual comenzará a aplicar esta decisión que habría tomado el gobierno de México, toda vez que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) no ha emitido un posicionamiento al respecto.

United Airlines (United / FB )

Estados Unidos rechazó reducción de vuelos en el AICM y traslado de carga al AIFA

Cabe recordar que recientemente el Departamento de Transporte de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, rechazó la reducción de vuelos que se llevó a cabo en el AICM, así como el traslado de las aerolíneas de carga al AIFA.

Dichas medidas datan de decretos emitidos por el ex presidente AMLO, bajo el argumento de reducir el tráfico aéreo que registraba el AICM.

De manera puntual fue el 2 de febrero de 2023 cuando México publicó un decreto mediante el cual se dio un plazo de 108 días a las aerolíneas de carga para salir del AICM y mudar sus operaciones al AIFA.

Posteriormente, en julio de 2023, el presidente AMLO instruyó que se redujeran los vuelos en el AICM, pasando de 52 a 43 los vuelos efectuados por hora.

Así, el gobierno de Donald Trump acusó que estas decisiones violaban un acuerdo bilateral firmado en 2022, en materia de transporte aéreo.

Según señalan estos ajustes no solo incumplen el acuerdo, sino que representaron millones de dólares de pérdidas para las aerolíneas de Estados Unidos.

Por tal motivo se instó al gobierno de México a revisar esta situación, la cual haría que ahora se devuelva los horarios a todas las aerolíneas de dicho país en el AICM.