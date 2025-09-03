Serán varios los estados afectados por las lluvias intensas que dejará la tormenta tropical Lorena; trayectoria hoy martes 2 de septiembre 2025, en vivo, para que tomes tus precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que la mañana de hoy martes 2 de septiembre 2025 se formó la tormenta tropical Lorena en el Océano Pacífico, cerca de costas mexicanas.

La tormenta tropical Lorena es el ciclón número 12 en el Pacífico de esta temporada 2025, aunque es el 18 con la suma de los eventos en el Atlántico, del total de 37 que se esperan para este año.

Tormenta tropical Lorena en vivo: Trayectoria hoy 2 de septiembre 2025 a horas de su formación

De acuerdo con el comunicado del SMN, alrededor de las 9:15 horas de hoy martes 2 de septiembre 2025, la depresión tropical Doce-E se intensificó a tormenta tropical Lorena; trayectoria estima que tocará tierra.

La tormenta tropical Lorena se encontraba a las 15:00 horas de hoy martes 2 de septiembre a 495 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y 400 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Sin embargo, la trayectoria de la tormenta tropical Lorena hoy martes 2 de septiembre es hacia el noroeste, a 24 km/h, con dirección al Cabo San Lucas, aunque se estima que en próximos días toque tierra en Sonora.

Esta es la trayectoria de la tormenta tropical Lorena hoy martes 2 de septiembre de 2025, prevista por el Meteorológico Nacional:

00:00 horas del 3 de septiembre: tormenta tropical a 255 km al sur del Cabo San Lucas

12:00 horas del 3 de septiembre: huracán categoría 1, a 245 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas

00:00 horas del 4 de septiembre: huracán categoría 1 a 225 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur

12:00 horas del 4 de septiembre: huracán categoría 1 a 170 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro

00:00 horas del 5 de septiembre: tormenta tropical al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro

12:00 horas del 5 de septiembre: tormenta tropical a 60 km al sur-sureste de Punta Abreojos, Baja California Sur

12:00 horas del 6 de septiembre: tormenta tropical a 41 km al sur-sureste de Bahía de Kino, Sonora

La trayectoria prevista hoy martes de 2 de septiembre señala que la tormenta tropical Lorena estará en tierra el 7 de septiembre, alrededor de las 12:00 horas a 205 km al noreste de Bahía de Kino, Sonora.

Tormenta tropical Lorena hoy martes 2 de septiembre 2025 (Conagua)

Tormenta tropical Lorena en vivo hoy 2 de septiembre 2025: Habrá lluvias en estos estados

La Comisión Nacional del Agua también advierte fuertes vientos, oleaje y lluvias intensas por la tormenta tropical Lorena, hoy martes 2 de septiembre 2025 en los siguientes estados:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Lluvias muy fuertes:

Michoacán

Colima

Jalisco

El pronóstico ante la tormenta tropical Lorena hoy martes 2 de septiembre 2025 señala que las lluvias estarían acompañadas de descargas eléctricas así como rachas de viento desde 40 a 70 km/h en los estados afectados.

Las costas esperan oleaje de 2.5 a 3.5 metros y las intensas lluvias de la tormenta tropical Lorena podrían dejar encharcamientos o inundaciones, así como deslaves o bancos de niebla, por lo que se pide extremar precauciones.