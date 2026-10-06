Adrián LeBarón denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) busca una pena de 10 años de prisión para uno de los presuntos implicados en la masacre de su familia, ocurrida en Bavispe, Sonora.

En redes sociales, Adrián LeBarón cuestionó el actuar de la FGR y expresó su inconformidad con la pena que, según él, abre la puerta para que otros sigan matando sabiendo que recuperarán su vida.

“Si nosotros aceptamos esa pena, es abrirle la puerta para que otros sigan matando sabiendo que si los detienen, tendrán vida por recuperar, aunque a su paso lo hayan destruido todo”. Adrián LeBarón

Adrián LeBarón denuncia que FGR pide 10 años para presunto implicado en masacre de su familia (Captura de pantalla)

Adrián LeBarón cuestiona pena de 10 años solicitada por FGR para presunto implicado en masacre de su familia

La masacre de la familia LeBarón ocurrió el 4 de noviembre de 2019, cuando un grupo de mujeres y niños fue atacado en Sonora, dejando nueve personas asesinadas: tres mujeres y seis menores.

En 2021 se detuvo a Alejandro Escárcega, alias “El Tocayo”, por su presunta relación con la masacre de la familia LeBarón. Ese mismo año fue vinculado a proceso por presuntos delitos contra la salud.

Adrián LeBarón compartió un oficio en el que exhibe que la FGR pide 10 años de prisión para Alejandro Escárcega, además de 21 mil 270 pesos de multa, lo que consideró como una injusticia.

Adrián LeBarón denuncia que FGR pide 10 años para presunto implicado en masacre de su familia (@AdrianLebaron)

LeBarón acusó que la FGR está pidiendo poco más de un año “por cada vida que ayudó a destruir” y le cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum “si lo mismo vale la vida de sus hijos y sus nietos”.

“Tanto esperar para que me digan que 10 años de cárcel es lo que vale la vida de mi familia”. Adrián LeBarón

Cabe mencionar que, desde hace años, Adrián LeBarón ha exigido que los responsables sean juzgados no solamente por homicidio, sino también por otros delitos que consideran relacionados con el ataque, entre ellos feminicidio y terrorismo.