Adrián LeBarón exige a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reconocer la implicación de “El Águila” como generador de violencia en el estado, además de ser uno de los implicados en la masacre de su hija y sus nietos en 2019.

Por lo que Adrián LeBarón pidió a la fiscalía estatal escuchar al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch tras ser quien confirmó la captura de “El Águila”.

A través de sus redes sociales el activista Adrián LeBarón celebró la captura de Hever José, alias El Águila generador de violencia en Chihuahua e involucrado en el ataque a la familia LeBarón en noviembre de 2019.

“Claro que debemos celebrar que un criminal está preso, y más uno tan despiadado que se ha dedicado a sembrar el terror en toda esta región“. Adrián LeBarón

Sin embargo, Adrián LeBarón también recalcó las palabras de Harfuch sobre “El Águila” quien lo señaló como foco criminal y de violencia en Chihuahua.

“Hever José, alias El Águila está preso en Chihuahua y como lo dijo el Secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, él está implicado en la masacre de mujeres y niños de nuestra comunidad”. Adrián LeBarón

Por lo que Adrián LeBarón exigió a la fiscalía estatal escuchar a Harfuch ante la posible liberación de “El Águila”, pues las autoridades del estado insisten que Hever José no tiene nada que ver con las masacres de Chihuahua.

“Lo peligroso es que la Fiscalía de Chihuahua se niega a aceptar esta realidad, dice que no tiene nada que ver, y en cualquier momento lo dejan libre, como ha pasado con otros criminales, se trata de dejar en su lugar a criminales que son capaces de matar a indefensos, que ponen en riesgo a toda la gente, a toda una comunidad a todo el estado. Yo espero que la Fiscalía si no nos escucha a nosotros, entonces si escuche a la presidente, lo mínimo”. Adrián LeBarón

Si la @FGRMexico no nos escucha a nosotros, que escuche a la Presidenta Sheinbaum. Hoy @OHarfuch dijo que el Ever, alias "el Águila" está implicado en la masacre de mujeres y niños de nuestra comunidad y esa es la verdad, pero la Fiscalía insiste en negarlo, y con esa actitud, en… pic.twitter.com/ogrpFGGvkv — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) February 10, 2026

Adrián LeBarón señala que “El Águila” no tiene orden de aprehensión por la masacre de su familia pese a señalamientos

En una publicación más, Adrián LeBarón señaló que el “El Águila” no tiene orden de aprehensión por la masacre de su familia pese a señalamientos que fueron confirmados por Harfuch.

“Ni orden de aprehensión tiene por la masacre LeBarón. El generador de violencia ya está detenido, lo único que sigue “prófugo” es la Fiscalía”. Adrián LeBarón

Además de que Adrián LeBarón corrigió algunos detalles sobre el “El Águila” asegurando que pertenece al Nuevo Cártel de Juárez, no al del Noreste como se dijo.