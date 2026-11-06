Adrián LeBarón cuestiona pena de 8 años y multa de 21 mil pesos por la masacre de su familia

Adrián LeBarón cuestionó públicamente que las autoridades hayan definido una pena de 8 años de prisión y una multa de 21 mil pesos por la masacre de su familia ocurrida en Sonora el 4 de noviembre de 2019.

Esto luego de que asegurara una presunta decisión judicial en la que se pretende aplicar la figura de procedimiento abreviado a los imputados por estos hechos.

Adrián LeBarón acusa “migajas” de justicia y rechaza procedimiento abreviado a responsables de la masacre de su familia

A través de un video difundido en redes sociales, Adrián LeBarón manifestó su rechazo ante la acción judicial, argumentando que una condena con esas características resulta desproporcionada e insuficiente frente al valor de la vida de las víctimas.

De acuerdo con su testimonio, se pretenden otorgar sanciones reducidas que no corresponden a la gravedad de los hechos cometidos contra tres mujeres y seis menores de edad de las familias LeBarón, Langford y Miller.

Mediante la figura del procedimiento abreviado, el sistema penal otorga beneficios de reducción de condena a los procesados a cambio de que acepten su culpabilidad de forma expedita.

“¿Recuerdan que les he estado platicando de esos procedimientos abreviados de los que les comentaba, donde a los criminales se les ofrece penas muy pequeñas con tal de aceptar culpas sin tardanzas, a lo rapidito? Pues resulta que mañana quieren hacer algo así. Nos avisaron apenas, ya esta noche que es oscuro, que hay un procedimiento abreviado de esos que tanto daño hacen al país y que para mí ofrece migajas de justicia”. Adrián LeBarón

LeBarón reprochó que este esquema legal representa una medida que desvirtúa la impartición de justicia en nuestro país.

Ello toda vez que dijo se ofrecen resultados mínimos ante afectaciones irreparables y enviando un mensaje de impunidad hacia la sociedad.

Además, LeBarón cuestionó severamente que, a siete años de la masacre de su familia, la respuesta de las autoridades sea limitarse a arreglos judiciales de menor condena y multa económica.