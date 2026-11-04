A través de un mensaje en redes sociales, el activista Adrián LeBarón denunció la falta de justicia a siete años de la masacre de su familia, ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en los límites de Sonora y Chihuahua.

“Hoy se cumplen 7 años de la masacre en contra de mi hija y nietos, siete años en los que hemos recorrido más de 70 mil kilómetros, tocado más de 700 puertas, más de 7 mil manos estrechadas y hasta hoy, el número de sentenciados por la masacre es cero.” Adrián LeBarón

Pues hasta ahora “ninguna persona está presa pagando por ese crimen”, expresó Adrián LeBarón ”que nos cimbró como país, que nos sacudió y puso en llamas el corazón”, agregó.

Hoy se cumplen 7 años de la masacre en contra de mi hija y nietos, siete años en los que hemos recorrido más de 70 mil kilómetros, tocado más de 700 puertas, más de 7 mil manos estrechadas y hasta hoy, el número de sentenciados por la masacre es cero.



Ninguna persona está presa… pic.twitter.com/l4lBeVgnFY — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) November 4, 2026

Adrián LeBarón seguirá exigiendo justicia por masacre de su familia

Pese a que ya han pasado 7 años de la masacre de su familia, Adrián LeBarón aseguró que seguirá exigiendo justicia por las nueve personas que murieron en los terribles hechos; tres mujeres y seis menores de edad.

Justicia que no solo se alcanzará con unos cuantos años apuntó Adrián LeBarón, pues el activista calificó que sería “una burla contra su memoria, pero sobre todo para un pueblo”.

Tras señalar Adrián LeBarón, que jamás nadie debería estar en esa situación, como la que pasó con su familia, y mucho menos conformándose con “migajas de justicia”.

Por lo que pese a los 7 años donde la justicia para Adrián LeBarón no ha llegado prometió no rendirse para que “ninguna madre vuelva a quedar incinerada en una camino terregoso junto a las cenizas de sus hijos”, tal y como los hechos que le arrebataron a su hija y a cuatro de sus nietos.