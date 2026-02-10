Omar García Harfuch confirma la participación de ‘El Águila’ en los homicidios contra la familia LeBaron ocurrido en 2019.

Hever José “N” alias ‘El Águila’, presunto integrante del Cártel del Noreste fue detenido el 31 de enero de este año en Torreón, Coahuila.

Omar García Harfuch revela que ‘El Águila’ estaría relacionado con el ataque contra la familia LeBaron

Durante la conferencia matutina, Omar García Harfuch -secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)- informó la detención de Hever José “N” alias ‘El Águila’.

Omar García Harfuch señaló que ‘El Águila’ estaría relacionado con el ataque contra la familia LeBarón en 2019, que dejó un saldo de nueve personas sin vida.

Además ‘El Águila’ -presunto integrante del Cártel del Noreste- ha sido identificado como objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en Moris, Chihuahua y la región.

‘El Águila’ fue detenido junto con otras seis personas -identificadas como integrantes del Cártel del Noreste- en Torreón, Coahuila, como parte de un operativo de fuerzas federales.

Omar García Harfuch destacó que ‘El Águila’ contaba con una orden de aprehensión emitida por autoridades de Estados Unidos.

Tras la detención de ‘El Águila’, autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos

Durante el operativo en Torreón también fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y vehículos.

‘El Águila’ estaría vinculado con la masacre LeBarón y con agresiones contra policías estatales en Moris en octubre de 2025.

El lunes 4 de noviembre de 2019, tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón fueron atacados y asesinados por el crimen organizado cuando viajaban en caravana en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua.

Las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos y posibles vínculos con otros hechos delictivos en el norte del país.

Omar García Harfuch puntualizó que la detención de ‘El Águila’ se encuentra dentro de las acciones de coordinación entre dependencias federales para detener a generadores de violencia y avanzar en casos de alto impacto ocurridos en años recientes.