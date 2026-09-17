En el Aeropuerto de Uruapan, Michoacán, dos personas a bordo de una carroza fúnebre fueron captadas abandonando un ataúd con el cuerpo de un hombre en su interior.

Sobre este hecho, el empleado de una funeraria contó que recibió una llamada en la que le ofrecieron dinero para trasladar un féretro y que, una vez a bordo, fue amenazado para abandonarlo.

Las autoridades ya investigan el hechos, aunque hasta ahora no han identificado la identidad del hombre abandonado en el ataúd, junto a la barda perimetral del Aeropuerto de Uruapan.

Abandonan un ataúd junto al Aeropuerto de Uruapan (Especial)

Se desconoce identidad de hombre abandonado en ataúd junto a Aeropuerto de Uruapan

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre y una mujer bajaron de la unidad, sacaron el féretro y lo dejaron junto al Aeropuerto de Uruapan.

Al observar la escena, automovilistas informaron sobre un ataúd abandonado en la banqueta, cerca del lugar conocido como “El Cerrito” en la colonia Emiliano Zapata.

En un inicio, autoridades investigaron el hecho como una posible trampa, por los que al sitio acudió personal especializado en artefactos explosivos y materiales peligrosos.

Posteriormente, se procedió a la revisión y se descartó la presencia de explosivos, luego de localizar el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

De acuerdo con personal pericial de la Fiscalía Regional, el cadáver estaba embalsamado y presentaba lesiones en la cabeza y el tórax, aunque aún se desconoce la causa de muerte.

Abandonan un ataúd junto al Aeropuerto de Uruapan

Funeraria afirma que fue obligada a abandonar ataúd junto al Aeropuerto de Uruapan

De acuerdo con las primeras investigaciones, un trabajador de una funeraria declaró ante las autoridades que recibió una llamada en la que le ofrecieron dinero por trasladar un ataúd.

Según contó, al llegar al lugar acordado se encontró con varios hombres encapuchados y armados, que pusieron el ataúd en el vehículo que manejaba y le ordenaron llevarlo.

Más tarde, recibió otra llamada en la que, bajo amenazas, le ordenaron dejar el féretro en la avenida Lázaro Cárdenas. Las autoridades decomisaron la unidad funeraria para esclarecer el hecho.