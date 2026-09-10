A un año de la explosión ocurrida en La Concordia, que dejó 90 personas lesionadas y 31 fallecidas, el IMSS compartió las principales lecciones obtenidas a partir de una de las emergencias más complejas que ha enfrentado recientemente su red de atención médica.

El IMSS destacó que la experiencia permitió fortalecer los mecanismos de coordinación hospitalaria, la capacitación del personal y la respuesta ante incidentes con múltiples víctimas.

Además, subrayó el papel estratégico del Centro Virtual de Operaciones de Emergencia y Desastres (CVOED) para garantizar una atención oportuna y organizada durante la contingencia.

IMSS comparte sus principales aprendizajes tras explosión en La Concordia

El IMSS difundió un video donde expuso la experiencia de profesionales de la salud tras la explosión en La Concordia y como esta emergencia influyó en el sistema de salud.

El IMSS cuenta con protocolos de acción ante emergencias con múltiples lesionados y de inmediato se moviliza su red de hospitales para atender a los afectados.

La institución identificó que se debe reforzar la organización hospitalaria mediante ejercicios constantes y capacitación para el personal.

Una de las principales enseñanzas que dejó la emergencia de La Concordia, fue el trabajo en equipo del personal IMSS y otras instituciones de salud pública.

El Centro Virtual de Operaciones de Emergencia y Desastres (CVOED) del IMSS fortaleció su capacidad de respuesta, coordinación y atención médica tras la explosión que dejó 90 lesionados.

Dicha experiencia reforzó la importancia de la planeación, análisis estratégico de riesgos, preparación y el trabajo coordinado institucional para garantizar la continuidad de los servicios de salud ante un percance.

CVOED del IMSS revela cómo funcionan su protocolo ante emergencias como la de La Concordia

La doctora Janette Alvarado González, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud, fue la encargada de CVOED durante la explosión en La Concordia.

Janette Alvarado explicó que el IMSS activó de inmediato sus protocolos de atención ante incidente con arribo masivo de lesionados y alertó a la red hospitalaria institucional en la CDMX y Estado de México.

Posteriormente, se coordinó la movilización de recursos para garantizar la atención a las personas lesionadas y mantuvieron comunicación permanente con autoridades de salud y cuerpos de emergencia.