Tres hombres fueron detenidos en Hiuixtla, Chiapas, quienes se identificaron como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Huilver N, alias El Conejo

Cristofer N

Avisai N

Los señalamientos en su contra son por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud y probablemente a homicidios recientes en la costa chiapaneca de Huixtla.

La Fiscalía del Estado de Chiapas confirmó que la detención se hizo con agentes estatales, municipales y otras corporaciones.

3 detenidos del CJNG en Hixtla con armas y droga

A los tres detenidos integrantes del CJNG en Chiapas se les aseguró:

2 armas cortas calibre 9mm

1 pistola calibre .380 mm

3 cartuchos útiles

36 envoltorios de cristal

18 envoltorios de piedra

16 envoltorios de marihuana

2 motocicletas itálicas

Lo decomisado junto con los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Además de la Fiscalía de Chiapas, participaron en los operativos la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Guardia Estatal Fronteriza, Guardia Estatal Preventiva, Agencia de Investigación Ministerial y Policía Municipal.

Detención en Chiapas de integrantes del CJNG tras muerte de su líder

Esta detención se ha dado junto a otros grupos a nivel nacional que pertenecían al CJNG, ello tras la muerte de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El Mencho murió el 22 de febrero tras el operativo de la Guardia Nacional en el que fue herido en Tapalpa, Jalisco.